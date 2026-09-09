Los hogares y comercios de Sevilla se ahorrarán 20 millones en 2027 por el bloqueo de la tasa de basura

Hay dos tasas que se le resisten al Gobierno de José Luis Sanz. Dos tasas que, por diferentes motivos, no está pudiendo cobrar. La ya famosa tasa de basura (que por ley estatal los ayuntamientos deben implantar) será asumida por el Ayuntamiento de Sevilla en vez de ser repercutida a los vecinos en 2027 tras no haber llegado a un acuerdo con PSOE, Con Podemos - IU y Vox para sacarla adelante. Y la no liquidación de los derechos por la tasa de la telefonía móvil volverá a prolongarse el próximo año al no finalizar el proceso contencioso en el que está inmerso este impuesto. Un informe de la Intervención General ya advirtió que se incumplieron en 2025 los límites en materia de estabilidad presupuestaria: la tasa de basura dejaba un agujero de 19.643.940,22 euros y la tasa de telefonía móvil alcanza los 10.858.659,47 euros.

El delegado de Hacienda, Juan Bueno, confirmaba este martes que la tasa de basura será pagada el próximo año por el Ayuntamiento, quedándose fuera de las novedades de las ordenanzas fiscales de 2027. "Es una tasa que nos impuso el Gobierno de Pedro Sánchez. No nos cansamos de repetirlo. Lo que pretendimos con esa tasa es cumplir con una ley que nos obligaba a trasladársela a los sevillanos, y no lo hemos conseguido porque no hemos tenido la posibilidad de llevarla siquiera a pleno", explicaba el concejal del PP. Por ello, por esa falta de acuerdo político, sigue sin estar aprobada.

En el caso de la tasa de telefonía móvil, no la cobrará el Ayuntamiento de Sevilla porque sigue en los tribunales. "Seguimos en un proceso contencioso. Las empresas de telefonía móvil no están de acuerdo con la liquidación que se le hace de la tasa. Y nosotros vamos a llegar hasta el final en ese proceso contencioso porque tenemos razón y creemos que es una tasa justa que la deben pagar. Ahora mismo está en el Tribunal Económico Administrativo", ha valorado Bueno al respecto. En este caso, son tres años sin solución al conflicto, por lo que la cuenta ya suma 30 millones de euros.

Contenedores de basura en una calle de Sevilla. / Jorge Jiménez

Tampoco está incluida una tasa para entrar en la Plaza de España, en concreto un ticket de tres o cuatro euros para que los turistas paguen por acceder a la Plaza de España. Las claves de esta entrada son que no la pagarían los sevillanos y que lo recaudado serviría para invertirlo en su seguridad, mantenimiento y en obras en barrios. Sin embargo, el alcalde ya dijo que veía complicado aplicarlo de aquí a las elecciones. "Este año no es el momento. No tengo el apoyo suficiente", afirmó.

La tasa de basura a pagar por hogares y comercios será pagada por el Ayuntamiento de Sevilla

Ni hogares ni comercios de Sevilla tendrán que pagar en 2027 la tasa de basura. La denominada tasa por prestación de servicios específicos ley 7/2022, que el Ayuntamiento de Sevilla estaba obligado a implementar para la gestión de residuos ya en 2025, tenía por objetivo cubrir el coste real del servicio (recogida, transporte y tratamiento) bajo el principio "quien contamina paga". Sin embargo, al no haber reunido aún un consenso político a través de plenos ordinarios y no haber recibido el visto bueno de todos los grupos municipales, sigue sin establecerse y es sufragada por el Gobierno de Sanz. La previsión era de 19.643.940,22 euros a ingresar, que se quedó a cero en ejecución.

Juan Bueno, delegado de Hacienda del Ayuntamiento de Sevilla, presenta las ordenanzas fiscales de 2027. / Ayuntamiento de Sevilla

"Es una imposición del Gobierno de España. Y lo que le pedimos al Gobierno de España es que se haga cargo de ese impuesto y no se lo traslade al Ayuntamiento. Porque de alguna forma está trasladado a los sevillanos. Si no se le traslada en forma de impuesto, se le traslada en forma de rebaja de las cosas que podemos hacer en la ciudad. Con lo cual, esa imposición del señor Sánchez podría tener la cuenta en el futuro para los ayuntamientos de España y por supuesto para los sevillanos", analizaba Juan Bueno.

El PP intentó que saliera adelante pero no contó con los apoyos suficientes. La tasa de basura, que suponía un pago de hasta 120 euros más al año de media por cada vivienda, fue retirada del orden del día cuando se aprobaron las ordenanzas fiscales de 2026. Además, esa misma falta de apoyos fue el motivo de la retirada del punto para aprobar el plan económico-financiero para el corregir los "desajustes" admitidos por la delegación de Hacienda en materia de estabilidad presupuestaria y regla de gasto. Un plan que se basaba fundamentalmente en aprobar la tasa de basura. Como informó El Correo de Andalucía, la idea del alcalde pasaba por incrementar la tasa de basura, de ingresar 19 millones a 30 millones al año. Además, la delegación de Hacienda recibió la comunicación de que el Boletín Oficial del Estado (BOE) había publicado un Real Decreto que daba vía libre a los ayuntamientos para no tener que hacer un plan de ajuste económico-financiero, que ya quitaba la urgencia de tener que aprobar la tasa de basura.

Los 10 millones de la tasa de telefonía siguen sin ser cobrados por el Gobierno de Sanz

"Hay una suspensión de esa tasa hasta que se resuelva. Es una tasa que si no recuerdo mal era aproximadamente unos 10 millones al año. Contando este año 2026 serían 30 millones de euros. Quizás un poco más", valoraba Juan Bueno en este sentido. Será retroactivo, "cuando se gana el contencioso tiene que pagar". Se denomina tasa por utilización de dominio público por parte de las empresas de telefonía móvil.

Según el informe de la Intervención General, la previsión era de 10.858.659,47 euros, pero también se quedó en 2025 en un grado de ejecución inexistente. Esta tasa establece que las operadoras deben realizar una contribución anual a las cuentas del Ayuntamiento por usar de forma privada suelo, subsuelo o vuelo tanto para instalaciones como dispositivos que faciliten sus comunicaciones.

Esta tasa no es nueva y arrastra una hemeroteca de previsiones no cumplidas. La ordenanza fiscal de Sevilla para 2025 define la tasa como una tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público por empresas explotadoras de servicios de telefonía móvil. En el hecho imponible habla de servicios prestados total o parcialmente a través de recursos de titularidad de las empresas —antenas fijas, microceldas, redes, instalaciones u otros dispositivos— que transcurran por dominio público local.

Sevilla tuvo una ordenanza de telefonía móvil antigua, pero el pleno acordó derogarla con efectos de 1 de enero de 2014. Además, hubo numerosos litigios porque las compañías llevaron la cuestión a los tribunales. La tasa reaparece después como tasa de nueva creación en el paquete de ordenanzas fiscales para 2024, en la que no está obligado a pagar el cliente ni un vecino en la factura municipal, sino las operadoras con infraestructura propia, pero no se ha reconocido ni un euro cobrado en los años posteriores.