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Cabaret Festival Mairena del Aljarafe arranca este viernes con El Arrebato y su nuevo trabajo 'El Viaje Inesperado'

La nueva entrega comenzará con los directos de El Arrebato, Delasossa y Lucho RK

Nueva gira de El Arrebato para este 2026

Nueva gira de El Arrebato para este 2026 / El Correo

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El Correo

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Este fin de semana arranca una nueva edición de Cabaret Festival Mairena del Aljarafe, que tendrá lugar en el Centro Hípico de la ciudad, acogiendo los directos de El Arrebato (viernes 11 de septiembre) y Delaossa + Lucho RK(sábado 12 de septiembre).

El Arrebato será el encargado de subir el telón de la temporada este viernes 11 de septiembre con El Viaje Inesperado, el directo de su nuevo trabajo de estudio en el que Javier Labandón ha plasmado todo su talento, su esencia y su corazón.

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Por su parte, el sábado 12 de septiembre Cabaret Festival Mairena del Aljarafe será un espacio de referencia para la música urbana en el que Delaossa, uno de los raperos más influyentes de la escena actual, y Lucho RK, artífice de de éxitos como "CupidoxX" o "Canción Para Regresar" harán vibrar al público.

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