Carmona aprueba la mayor inversión de su historia: 10 millones para convertir el matadero en una escuela de música, un almacén arqueológico y un parking

El proyecto de licitación de la Ciudad de la Música de Carmona ya está publicado. La Plataforma de Contrataciones del Estado recoge el anuncio de un proyecto con un presupuesto de más de 10 millones de euros, impuestos incluidos. La idea es que esta construcción cuente con la rehabilitación del antiguo matadero para convertirlo en un almacén arqueológico. Además, habrá una zona de aparcamientos con capacidad para 100 vehículos junto al principal acceso al conjunto histórico de la localidad.

En este sentido, el proyecto recoge una obra que contará con salas de ensayo, aulas de formación, cabinas, biblioteca, almacenes para instrumentos, vestuarios, salas de reuniones y un auditorio al aire libre. Según ha informado el Ayuntamiento a través de una nota, el objetivo es que el nuevo edificio albergue la actividad musical del municipio. Es decir, será la sede de las distintas bandas, agrupaciones musicales y de la escuela municipal de música.

Cabe destacar que se llevará a cabo la rehabilitación del antiguo matadero histórico, que es una construcción mudéjar de 1503. El gobierno municipal pretende que este espacio se convierta en un almacén arqueológico con sala de recepción y clasificación de materiales, sala de investigación y sala de usos múltiples.

Otra de las zonas que completarán el proyecto de mayor inversión de la historia de la ciudad será el aparcamiento, que tendrá capacidad para 100 vehículos. Esto conllevará la eliminación de la actual bolsa junto al Alcázar de la Puerta de Sevilla. Allí se hará una nueva zona verde con miradores hacia la vega carmonense.

Financiado con los Fondos Feder

El plazo de obtención de pliegos estará vigente hasta el próximo 5 de octubre de este mismo año. La recepción de ofertas se llevará a cabo por parte de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Carmona. El día 8 del mencionado mes, a las 9 de la mañana, tendrá lugar la apertura de las ofertas económicas. Dos días antes serán las técnicas y el sobre administrativo.

El valor estimado del contrato es de 8.318.780,94 euros, superando los 10 millones de euros contando con los impuestos. El proyecto será cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el marco del Programa 2021-2027, contribuyendo al desarrollo urbano sostenible de Carmona, dentro del Programa Plurirregional de España 2021-2027.