La Vuelta a España enseña al mundo una Sevilla volcada con el ciclismo: "Sería una maravilla que viniera cada año"

Desde 2010, con una contrarreloj nocturna, tuvieron que pasar 14 años para que la capital acogiera el final de una etapa. Hace dos años, el 21 de agosto de 2024. La Vuelta a España regresó a Sevilla para colocar su línea de meta en el Paseo de Colón, reuniendo a centenares de personas llegadas desde diferentes barrios de la capital, desde otros puntos de la provincia, e incluso desde el extranjero. Entonces el sentimiento de los aficionados al ciclismo agolpados en la llegada fue unánime: "Queremos que venga todos los años". En 2025, la competición no visitó la ciudad, pero en este 2026 el deseo se cumplió, y este 9 de septiembre ha vuelto a suceder. Sevilla, una vez más, se ha volcado con los ciclistas, venciendo a los cortes de tráfico y a un calor que ha apretado con fuerza. Todo por ver durante un segundo de reloj la llegada del pelotón, por si fuera la última vez.

"Quién sabe cuándo vamos a vivir una llegada de La Vuelta en una ciudad tan bonita como esta", comenta un aficionado al ciclismo al llegar a la línea de meta. Era una etapa completamente llana, con hasta 185 kilómetros desde la salida de Dos Hermanas a la meta ubicada de nuevo junto a la Maestranza. Pero poco importaba. Tampoco las altas temperaturas, que amainaban ligeramente con respecto a los días anteriores por alguna nube, pero que igualmente obligaban a los aficionados a buscar cualquier sombra, cubrirse con sombrillas, abanicarse sin descanso o recurrir a botellas de agua.

A pesar del bajón de no poder ver a la leyenda mundial Tadej Pogacar, al no saber cuándo volverá a ocurrir, se presentaba una oportunidad única para poder ver por San Jerónimo, Torneo, Ronda de Triana o el Paseo de las Delicias a los Felix Gall, Primoz Roglic, Richard Carapaz, Sepp Kuss o Enric Mas, el gran favorito para ganar La Vuelta y el más buscado por los aficionados y periodistas. También a Matthew Brennan, el ciclista británico del equipo neerlandés Team Visma Lease a Bike, que sumaba finalmente su quinta victoria al sprint.

Desde Sudamérica a Europa, desde Asturias a Dos Hermanas, para ver a los ciclistas

Faltaban casi dos horas para que Brennan cruzara la línea de meta y ya había aficionados junto a las vallas. Niños con sus padres, parejas o mayores saltaban y cantaban mientras aguardaban la llegada del pelotón. Un pasacalles amenizaba el tiempo de espera lanzando agua a los asistentes. Y se venían banderas de todo el planeta. "Vine expresamente desde Uruguay. Ayer llegué a Madrid, hoy vine a Sevilla, y ahora me voy a Málaga y Granada", cuenta Ismael Cardoso a El Correo de Andalucía, que porta una gran bandera de su país. "El ambiente es increíble, estuve recorriendo Sevilla y es preciosa", añade.

Desde Sudamérica también había llegado a la meta una familia de colombianos. "Venimos expresamente a ver La Vuelta. Estamos de vacaciones y hemos juntado hacer turismo y descansar con ver la competición porque yo soy fanático del ciclismo", comenta uno de ellos a este periódico. "Es la primera vez que voy a un evento así y el ambiente me parece espectacular, ahora iremos al final en Granada. Esperemos poder seguir disfrutando", cuenta sobre cómo se lo estaba pasando. Unos metros más lejos de la línea de meta estaban unas jóvenes ecuatorianas, apoyando a Richard Carapaz. "Vivimos en Sevilla, y ya estuvimos en 2024 en Alicante. Nos está gustando mucho el ambiente", comentan, tras varias horas protegiéndose como pueden del calor.

También había banderas de Eslovaquia o Bélgica. Más cerca de Sevilla, se veían de Asturias, Galicia o Castilla-La Mancha. Otros, recién llegados de otros puntos de la provincia. Como Sergio, que aprovechó para ver la salida desde Dos Hermanas y acababa de llegar para vivir "la experiencia de la meta por primera vez". "No pude venir en 2024 y quería aprovechar para vivirlo, porque quién sabe cuándo vamos a vivir una llegada de La Vuelta en una ciudad tan bonita como esta", asegura. "El ambiente me está pareciendo fabuloso", continúa, pero admite que preferiría que no se repitiera todos los años porque "se puede hacer pesado".

Para Abel y María del Mar, de Montequinto, "sería una maravilla que estuviera todos los años", aunque también reconocen que "igual no sería tan novedoso o haría tanta ilusión". Igualmente, han asistido siempre que han podido, ella en 2010 y en 2024. "Teníamos muchas ganas de que viniera La Vuelta. Está muy bien el ambiente, no se nos hizo pesado, nos tienen muy entretenidos. El calor es lo único, pero ha habido algunas nubecitas".

Lo cierto es que alrededor de la línea de meta había entretenimiento para todos los aficionados. En el Paseo Marqués de Contadero, varios stands publicitarios de la Policía Nacional, la Guardia Civil, Correos, Skoda o Carrefour proporcionaban sorteos y actividades para los más pequeños. Arriba, en la zona vip, es donde se encontraban las barras de comida y bebida, junto al podium y la zona mixta. Allí disfrutaba el bético Joaquín Sánchez, la influencer Erola Jons contratada por la organización para hacer contenido en redes sociales, o cientos de periodistas procedentes de todos los países.

Sevilla se vuelca con Enric Mas como ganador de La Vuelta

"Va a ganar Enric, no se la quita nadie a Enric", asegura el uruguayo Ismael Cardoso, que no duda en su predicción. "Espero que gane Enric Mas, ya que está aprovechando la oportunidad de la caída de Pogacar, y para los españoles sería un orgullo", afirma Sergio. "En la general Enric Más por supuesto, ya que se fue Pogacar, aunque cualquier español nos vale", comentan Abel y María del Mar. También los colombianos apuestan por un Enric Mas que "está muy fuerte en la montaña". Desde Ecuador aún confían en Carapaz, cuarto en la general, aunque "va a estar complicado".

Desde San Jerónimo, pasando por Medina y Galnares, avenida de San Jerónimo, Glorieta Olímpica, Concejal Alberto Jiménez Becerril, Torneo, puente del Cristo de la Expiración o avenida Expo 92, hasta Ronda de Triana, López de Gomara, Glorieta República Dominicana, Santa Fe, Virgen de Luján, Glorieta de las Cigarreras, puente de los Remedios, Glorieta de los Marineros, Paseo de las Delicias y Paseo de Colón. 10,3 kilómetros de recorrido por el casco urbano de Sevilla hasta llegar a la plaza de la Real Maestranza, que se han visto en 190 países diferentes.

¿Volverá la competición a Sevilla en 2027? El alcalde de Sevilla ya ha dicho que siempre que se pueda a la ciudad le compensa porque deja 2 millones de euros en la ciudad, y el director de La Vuelta, Javier Guillén, aseguraba este martes que existe un "compromiso" con la ciudad y si en próximas ediciones de regresa a Andalucía la capital de Sevilla recibirá una llamada. De momento, cientos de aficionados lo han vivido como si fuese la última vez.