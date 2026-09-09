Heladerías
La Gelato Week 2026 llega a Sevilla: fechas, heladerías y cómo hacer la ruta de sabores
Heladería Bolas, Heladería Miquel, Lanette Helados Frescos, Manu Jara y Créeme conforman el itinerario de esta edición, permitiendo recorrer la ciudad mientras se degustan propuestas artesanales de edición limitada
La Gelato Week España 2026, la ruta de degustación de helado artesano organizada por la firma italiana ConGelato, llega a Sevilla del 15 al 20 de septiembre. Cinco de las heladerías más representativas de la ciudad, como son Heladería Bolas, Heladería Miquel, Lanette Helados Frescos, Manu Jara y Créeme, participan con un sabor exclusivo creado para la ocasión, que estará disponible únicamente durante esos seis días de dulce festival.
Los participantes podrán recorrer los establecimientos con dos tipos de entrada que dan acceso a hasta cinco degustaciones, adquiribles a través de la web oficial del evento.
Sabores dulces y helados creados para la ocasión
Cada una de las heladerías participantes en esta Gelato Week ha diseñado una receta propia para esta edición. Heladería Bolas presenta una creación de queso cremoso con higos al Pedro Ximénez, mientras que Heladería Miquel propone su Patio Sevillano, un sabor que, según describe el propio establecimiento, "recuerda al patio sevillano, con sabores y olores de cítricos y jazmines".
Lanette Helados Frescos, por su parte, participa con un Chocolate con Naranja que su equipo define como «chocolate puro con naranja lleno de aroma y frescura». A ellos se suman Manu Jara, con un helado de palmera de yema tostada y Baileys, y Créeme, con El Patio 1975, un helado "con flor de naranjo".
Dos tipos de entrada para la Gelato Week de Sevilla
El recorrido se organiza en torno a dos tipos de ticket, ambos válidos para 5 helados en 5 heladerías distintas del itinerario elegido. La primera opción permite escoger entre uno y tres sabores, servidos en cono o tarrina. La segunda limita la elección a uno o dos sabores, siempre en formato tarrina.
El ticket se canjea una única vez por establecimiento: no puede volver a utilizarse en la misma heladería. Los sabores especiales no son obligatorios (cada participante puede optar por cualquier otro disponible en la vitrina) y solo estarán activos mientras dure la Gelato Week.
Dónde están las cinco heladerías participantes en esta ruta
El mapa más dulce (y helado de la ciudad) de esta semana se extiende por el Casco Antiguo y por Triana. Los locales participantes en esta Gelato Week de Sevilla son: Heladería Miquel (Calle San Fernando, 7), Créeme (Plaza del Museo, 2), Manu Jara (Calle Pureza, 83), Heladería Bolas (Calle Orfila, 1) y Lanette Helados Frescos (Calle Regina, 5). La ruta discurre, a grandes rasgos, entre la calle Pureza y Puerta Jerez, con los tres últimos locales agrupados en el centro histórico.
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