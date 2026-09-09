José Luis Sanz avisa de la necesidad de "cambiar muchas cosas" en La Cartuja: "Si no lo hacemos, nos quedamos sin Mundial"

"La Cartuja tiene que cambiar mucho para el Mundial, porque si no cambia mucho nos quedamos sin Mundial". Así de claro y contundente se ha mostrado este miércoles el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, sobre la necesidad de ejecutar actuaciones en el estadio de cara a la cita futbolística de 2030. Y ha añadido: "La obligación es conseguir que haya inversiones en infraestructuras y en el propio recinto".

"La Cartuja no tiene un problema de accesos -hay parada de Cercanías, la SE-20 al lado, a un paso de la SE-30...- sino de permeabilidad", ha aclarado el propio Sanz en el marco de los Desayunos de la Prensa Deportiva de Sevilla, celebrado este miércoles en Novotel junto al director de La Vuelta, Javier Guillén. "En el Ayuntamiento estamos trabajando en eso con la propietaria, que es la Junta de Andalucía. Además, existen unos viales que tendría que construir la Consejería de Fomento y otros que habría que poner en funcionamiento".

Según ha destacado el regidor hispalense, el Gobierno autonómico debe acometer ya "inversiones importantes" en este recinto deportivo, una cuestión que se ha convertido "en un compromiso personal para Juanma Moreno". "En el consejo de administración también están la Diputación y el Estado, que tienen que invertir igualmente en infraestructuras. La propia FIFA pide cosas como el cierre del anillo del Cercanías, con toda la razón".

En este encuentro con la prensa, José Luis Sanz no ha entrado a valorar si el papel de Marruecos en el Mundial de Fútbol 2030 podría complicar la acogida de partidos en Sevilla. "Nuestra responsabilidad es que todo lo que pidió la FIFA esté en 2029", ha apuntado el edil popular, que ha señalado asimismo que se han mantenido "muchas reuniones" para abordar esta problemática en La Cartuja.

"La Junta debe invertir 15 millones de euros"

En una entrevista reciente con El Correo de Andalucía, Sanz subrayó que "la Junta de Andalucía tiene que intervenir e invertir 15 millones de euros para acometer esa reurbanización del entorno del estadio". "Nosotros le hemos hecho llegar a la Junta, al gerente del estadio, lo que dicen nuestros técnicos de la Gerencia que hay que hacer en esa parcela, pero no podemos acometerlo nosotros", afirmó el alcalde de la capital andaluza.

"El problema de ese estadio no es que esté mal comunicado. El problema de ese estadio es que está en una parcela totalmente impermeable", resaltó también José Luis Sanz a este periódico, en unas palabras similares a las que ha comentado este miércoles. "No hay forma de acceder con tu coche, ni con tu moto, ni con un patinete, ni con nada. No hay forma de entrar".