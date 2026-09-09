Noches de la Maestranza abre su V edición con Ara Malikian y Niña Pastori este fin de semana

Un año más, y ya van cuatro desde 2022, la Plaza de Toros de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla se prepara para acoger Noches de La Maestranza, la cita que cada septiembre convierte este monumento de más de 250 años de historia, en escenario de música en vivo.

Ara Malikian abre la edición con 'Intruso'

Ara Malikian será el encargado de inaugurar esta edición de Noches de La Maestranza este viernes 11 de septiembre, presentando 'Intruso', un espectáculo que nace de la relación del artista con la música y de su experiencia abrazando la riqueza de su identidad multicultural.

En palabras del propio Malikian, en cada concierto, al interpretar obras de Bach o Mozart, o al improvisar en estilos tan diversos como el jazz, el gipsy, el flamenco o el tango, la sensación de sentirse un "intruso" se intensificaba, con cada nota resonando en la nostalgia de un hogar que no terminaba de encontrar.

Niña Pastori rinde homenaje a Fania Records

El sábado 12 de septiembre será el turno de Niña Pastori, que llegará a Noches de La Maestranza con 'Color Fania', el directo de su último disco. Un trabajo monumental en el que la artista se adentra, con honestidad y respeto, en el universo salsero de uno de los sellos más legendarios de la música latina: Fania Records.

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Un mismo escenario, cada año

La cita ha sabido integrar la experiencia de la música en directo en uno de los monumentos históricos más emblemáticos de nuestro país, consolidándose como una de las propuestas más singulares del panorama sevillano cada mes de septiembre.