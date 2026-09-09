El mapa con la cerveza más fría de Sevilla: casi cuatro grados de diferencia y un ganador a -1,9 ºC

En Sevilla, la temperatura de la caña no es un detalle menor cuando el termómetro se dispara. Una comprobación reciente con termómetro en cinco bares clásicos de la ciudad ha dejado un margen de casi cuatro grados de diferencia entre el local que sirve la cerveza más helada y la menos, con un ganador claro: Casa Vizcaíno, en la calle Feria, que sirve su Cruzcampo a -1,9 ºC.

La prueba se limitó a pedir una caña en cada bar y anotar la temperatura exacta con la que llegaba a la mesa. Nada de mediciones complejas ni condiciones de laboratorio: solo el termómetro y el grifo, como te la servirían a ti, en cinco direcciones habituales del mapa cervecero sevillano.

El ranking, de la más templada a la más fría

La comprobación corrió a cargo de los responsables de la cuenta de Instagram @sevillaresiste_, que hace un tiempo recorrió los cinco locales con termómetro en mano para resolver una duda que se repite cada verano en las cuadrillas sevillanas: dónde encontrar la caña que realmente aguanta el calor sin perder el frío a medio trago. El criterio fue el mismo en los cinco casos: pedir una cerveza de barril, sin avisar previamente en el bar, y medir su temperatura nada más llegar a la mesa, como te la servirían a ti.

El resultado, ordenado de mayor a menor temperatura, es este:

Las Columnas – 1,9 ºC

– 1,9 ºC Casa Coronado – -0,3 ºC

– -0,3 ºC Cervecería Urbión – -1,3 ºC

– -1,3 ºC Bar Jota – -1,4 ºC

– -1,4 ºC Casa Vizcaíno – -1,9 ºC

La diferencia entre el primero y el último del ranking, casi cuatro grados, confirma que no todos los bares entienden igual el concepto de "cerveza bien fría", pese a servir la misma marca. Un matiz que, en pleno verano sevillano, marca la diferencia entre una caña que se disfruta y otra que se calienta antes de terminarse.

Casa Vizcaíno, la barra con más solera del ranking

El bar ganador, Casa Vizcaíno, abre sus puertas en la calle Feria desde 1936 y es parada habitual de quienes buscan una caña bien tirada sin complicaciones. Su fachada suele estar rodeada de clientes de pie, vermú o cerveza en mano, acompañados de las tapas de siempre. En este mítico local se sirve la cerveza en vaso congelado, sin necesidad de trucos añadidos: solo el grifo y la barra.

El bar funciona en horario partido de lunes a viernes, de 12:00 a 16:30 y de 20:00 a 23:30 horas, mientras que los fines de semana abre únicamente a mediodía. Un horario reducido que no le ha impedido convertirse, termómetro en mano, en la referencia de la cerveza más fría del centro de Sevilla.