Sevilla aprueba por primera vez rebajas fiscales para la climatización de viviendas y para el uso de vehículos eléctricos

El Ayuntamiento de Sevilla ha diseñado para 2027 un proyecto de ordenanzas fiscales que incluye bonificaciones inexistentes hasta ahora. Una de ellas pretende incentivar que la instalación de un sistema de climatización eficiente en los hogares. Incorporará por primera vez la aerotermia entre los sistemas de energía limpia que podrán beneficiarse de bonificaciones fiscales en la ciudad. La medida permitirá a los vecinos que opten por instalar esta tecnología en sus viviendas acceder a una rebaja del 50% en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) y del 75% en el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO).

La novedad formará parte de las ordenanzas fiscales municipales y pretende incentivar la sustitución de sistemas tradicionales de climatización por soluciones de mayor eficiencia energética. Así lo explicaba Juan Bueno este martes, que destacaba que se trata de la primera vez que las ordenanzas de Sevilla reconocen expresamente la aerotermia entre las instalaciones con derecho a este tipo de beneficios fiscales.

"Incluimos por primera vez en unas ordenanzas los sistemas de aerotermia entre las energías limpias con derecho a rebaja fiscal", señalaba Bueno. De esta forma, los hogares que decidan recurrir a este sistema podrán reducir a la mitad la cuota del IBI y contar, además, con una bonificación del 75% en el ICIO correspondiente a las actuaciones necesarias para su instalación.

¿Qué es la aerotermia? La aerotermia es un sistema de climatización de alta eficiencia que extrae hasta el 75% de la energía del aire exterior para ofrecer calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria. Funciona mediante una bomba de calor: extrae calor del aire de fuera y lo transfiere al interior de la vivienda. En verano puede hacer el proceso inverso, sacando calor de la casa para refrigerarla. Incluso cuando hace frío en el exterior, el aire contiene energía que el equipo puede aprovechar. La diferencia importante frente a una calefacción eléctrica convencional es que no genera todo el calor directamente a partir de electricidad, sino que utiliza electricidad para mover el calor de un lugar a otro. Por eso puede entregar varias unidades de energía térmica por cada unidad de electricidad consumida y ser mucho más eficiente. En una casa puede utilizarse, por ejemplo, para alimentar suelo radiante, radiadores preparados para trabajar a baja temperatura o equipos de climatización, además de proporcionar agua caliente.

El Ayuntamiento de Sevilla ofrece un incentivo del 50% y 75% a los hogares para renovar la climatización

El objetivo del Ayuntamiento es que las ventajas fiscales sirvan también como estímulo para las familias que estén planteándose renovar los equipos de climatización de sus viviendas. Según Bueno, "cualquier familia sevillana que decida cambiar su antigua climatización por aerotermia" podrá sumar al ahorro energético de esta tecnología una reducción de los impuestos municipales vinculados tanto al inmueble como a las obras que sea necesario acometer.

En el caso del ICIO, una bonificación del 75% implica que los beneficiarios asumirán únicamente el 25% de la cuota del impuesto que correspondería abonar por las obras incluidas en la medida. La rebaja del IBI, por su parte, alcanzará el 50%.

La aerotermia se incorpora así al conjunto de tecnologías que el Consistorio quiere fomentar mediante incentivos tributarios, dentro de una política dirigida a favorecer instalaciones energéticas más eficientes y reducir el coste que supone para los propietarios acometer este tipo de inversiones.

Juan Bueno, delegado de Hacienda del Ayuntamiento de Sevilla, presenta las ordenanzas fiscales de 2027. / Ayuntamiento de Sevilla

Bonificaciones para los puntos de recarga en Sevilla

Las nuevas ordenanzas fiscales contemplarán también incentivos para extender la infraestructura destinada al vehículo eléctrico. El Ayuntamiento plantea una triple bonificación del 50% vinculada a la instalación de puntos de recarga. En concreto, la reducción alcanzará al IBI en el caso de inmuebles de uso no residencial, al ICIO y al Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE). La intención municipal es facilitar que estas instalaciones se multipliquen en garajes, establecimientos comerciales y empresas.

Recarga de vehículos eléctricos. / Jordi Cotrina

Bueno ha señalado que con estas bonificaciones el Ayuntamiento quiere impulsar el despliegue de una red de recarga "por toda la ciudad", favoreciendo que tanto el sector empresarial y comercial como los propietarios de garajes puedan acometer la instalación con una menor carga fiscal. Las dos medidas, tanto la incorporación de la aerotermia como las ayudas fiscales para los puntos de recarga, introducen así nuevos incentivos medioambientales en las ordenanzas fiscales de Sevilla, con descuentos que en el caso de las obras necesarias para instalar aerotermia podrán alcanzar el 75% del impuesto municipal.

El Gobierno de José Luis Sanz defiende que la política fiscal desarrollada en estos tres años de mandato "demuestra que el dinero rinde mucho mejor en el bolsillo de las familias sevillanas, de los autónomos que abren la persiana bien temprano y de las empresas que apuestan por trabajar y contratar en Sevilla". Y para 2027, contando desde 2023, se ha pasado de "un modelo de presión fiscal que ahogaba a los hogares, a unas ordenanzas pensadas para aliviar el gasto de las familias, dar respaldo real a quienes generan puestos de trabajo y hacen de Sevilla una ciudad con mayor calidad de vida". "La economía doméstica de muchos hogares sevillanos no soporta más subidas: en gasolina, en productos básicos de la cesta de la compra, en energía… Tampoco las hojas de Excel de los autónomos deben rellenarse con más números en rojo", añadía Bueno para justificar la bajada general de impuestos y las bonificaciones.