La Vuelta deja en Sevilla más de 2 millones de euros frente a un gasto municipal de 250.000: "Merece la pena alguna molestia"

La Vuelta a España ya está en Sevilla. Dos años después, una de las mejores competiciones ciclistas del planeta regresa a la ciudad para recorrer algunas de las principales calles y barrios hasta finalizar en la meta ubicada en el Paseo de Colón. Como todo gran evento, conlleva alteraciones a la vida diaria de los vecinos de Sevilla: ya desde este martes a las 21:00 estaba cerrado al tráfico el Paseo de Colón, entre el Puente de Triana y el Puente de San Telmo. Pero para el alcalde, José Luis Sanz, son molestias que "merecen la pena" por factores como el disfrute, la "consolidación" de Sevilla como organizadora de eventos deportivos, la imagen que se transmite al mundo, y el impacto económico, cifrado en más de 2 millones de euros.

El alcalde ha participado este miércoles, horas antes de la etapa, en un desayuno informativo organizado por la Asociación de la Prensa Deportiva de Sevilla en Novotel Sevilla, con la presencia del director de La Vuelta a España, Javier Guillén. Y ha sido allí donde ha defendido los beneficios de tener un final de etapa en la ciudad. Uno de sus argumentos es el económico. "Hemos tenido una media de 2.000 personas haciendo noche, almorzando y cenando en la ciudad de Sevilla durante cuatro noches seguidas", ha valorado Sanz, en referencia a etapas cercanas a la ciudad, con una jornada de descanso incluida, que ha hecho que Sevilla se haya convertido en cuartel general de la competición para miembros de la organización, prensa, equipos, o aficionados.

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, junto al director de La Vuelta, Javier Guillén, en un desayuno informativo organizado por la Asociación de la Prensa Deportiva de Sevilla / Rafa Aranda

"Nos hemos gastado unos 250.000 euros en acoger un final de etapa de La Vuelta y hemos hecho el cálculo de lo que suponen esa media de 2.000 personas, tres o cuatro noches en la ciudad de Sevilla, y suponen un impacto económico por encima de los 2 millones", ha detallado el alcalde. Todo eso "sin contar la imagen, más de 600 medios de comunicación de todo el mundo acreditados, con una audiencia de más de un millón de personas". "Solo por eso se merecía ese gasto de 250.000 euros", ha añadido.

Disfrute, impacto, consolidación y marca: así afecta La Vuelta a Sevilla

Para el alcalde de Sevilla, que La Vuelta a España haya terminado etapa en la ciudad en dos de los últimos tres años es una noticia positiva y lo ha contado como un objetivo que se había marcado su gobierno municipal desde 2023. "Es un día importante", ha remarcado. Sanz considera que hay cuatro factores que justifican que La Vuelta pase por Sevilla.

Primero, "el espectáculo deportivo que supone la Vuelta a Sevilla y el disfrute" que supone. Segundo, "porque eventos como este nos consolidan como esa gran ciudad que es Sevilla, especializada en acoger grandes eventos deportivos, en organizar grandes eventos deportivos". En tercer lugar ha mencionado el impacto económico. Y el cuarto, la unión entre la marca Sevilla y la marca Vuelta.

A cambio, el Ayuntamiento está obligado a poner al servicio de la competición un importante despliegue municipal. "Creo que la organización ha sido perfecta, por la Vuelta y por todos los servicios municipales", ha defendido Sanz. 150 policías locales, más de casi 30 voluntarios de protección civil, dos retenes de bomberos activos, aparte de los que están operativos 24 horas, y unas 240 personas auxiliares o más de 200 voluntarios.

Recorrido de la etapa 17 de La Vuelta ciclista que tiene como meta Sevilla capital / Ayuntamiento de Sevilla | Francisco J. Olmo / Europa Press

José Luis Sanz cree que "merece la pena" sufrir inconvenientes por La Vuelta

"Pedirles disculpas a los sevillanos, merece la pena y es normal sufrir inconvenientes. Había ahora un tráfico fluido y la situación se complicará un poquito. Pero no es solo el disfrute deportivo, o el impacto económico, también nos consolida para acoger eventos y la imagen que se da a todo el mundo, merece la pena alguna molestia", ha defendido el alcalde al ser preguntado sobre los motivos por los que compensa a la ciudad acoger una competición así teniendo en cuenta los cortes de tráfico y atascos que ya había desde primera hora de la mañana.

De hecho, incluso se le ha cuestionado por la aglomeración de eventos de toda índole en la capital. "Las pruebas deportivas no tienen culpa del nivel de eventos, que no tiene otra ciudad de España, ni Madrid", ha defendido José Luis Sanz. "No tiene culpa la maratón. Nos hemos acostumbrado a ese nivel de eventos. Hemos asumido algunos inconvenientes que genera el nivel de eventos, pero no es culpa de las pruebas deportivas de la ciudad. Hay que ordenarlas y planificarlas y el sevillano lo entiende y lo comprende", ha abundado. Entre esos próximos eventos ha mencionado la Carrera Nocturna del próximo 25 de septiembre, la media maratón, la maratón o el encuentro de la Selección Española de Fútbol en el estadio Sánchez-Pizjuán el martes 29 de septiembre.

Sobre La Vuelta, ha finalizado deseando que en próximas ediciones siga teniendo mucho recorrido por la ciudad, que pase por muchos barrios de Sevilla y recupere ubicaciones como la Avenida de la Constitución. Este año "lo más fácil" era que finalizara de nuevo en el Paseo de Colón, entre la Maestranza y la Torre del Oro y saltarse, por ejemplo, Pino Montano por las obras del metro.