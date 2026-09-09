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Talleres socioculturales por distritos del Ayuntamiento de Sevilla 2026-2027: fechas de solicitud, requisitos y matrícula

Ante una demanda que suele superar la oferta disponible, el Consistorio realizará un sorteo público el 2 de octubre, garantizando así un proceso transparente para la adjudicación de las plazas

Jubilados haciendo gimnasia en un centro municipal.

Jubilados haciendo gimnasia en un centro municipal. / Europa Press

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Susana Sorní

Sevilla

El Ayuntamiento de Sevilla ya ha definido el calendario para participar en los Talleres Socioculturales 2026-2027, una programación que se desarrolla a través de los distintos distritos municipales y que ofrece actividades dirigidas a la ciudadanía durante el próximo curso.

Las personas interesadas deberán estar atentas a las fechas clave del proceso de inscripción, que comienza en septiembre con la fase de preinscripciones y finaliza en octubre con la formalización de las matrículas.

Fechas clave de los Talleres Socioculturales Sevilla 2026-2027

Periodo de preinscripción: Del 16 al 24 de septiembre de 2026

Sorteo de plazas: 2 de octubre de 2026

Publicación de listas de admitidos y personas en espera: A partir del 7 de octubre de 2026

Periodo de matriculación: Del 8 al 23 de octubre de 2026

Una vez finalizado el plazo de solicitudes, el Ayuntamiento realizará el sorteo para la adjudicación de las plazas disponibles. Posteriormente se publicarán las listas de personas admitidas y en espera, paso previo al periodo de matrícula.

Talleres socioculturales en los distritos de Sevilla

La oferta de talleres se organiza a través de los diferentes distritos de la ciudad. Cada zona cuenta con su propia programación, donde se pueden consultar las actividades disponibles, requisitos, plazas ofertadas y condiciones de inscripción.

Las personas interesadas pueden acceder a la información de su distrito:

Los Talleres Socioculturales del Ayuntamiento de Sevilla 2026-2027 ofrecen una amplia variedad de actividades repartidas por los barrios de la ciudad. Para participar será necesario consultar la programación específica de cada distrito y completar el proceso de solicitud dentro del plazo establecido.

Condiciones para participar en los Talleres Socioculturales Sevilla 2026-2027

Las personas interesadas en participar en los Talleres Socioculturales del Ayuntamiento de Sevilla 2026-2027 deberán cumplir los requisitos establecidos en las bases de inscripción y matriculación.

Edad de participación

Podrán participar en los talleres las personas mayores de edad empadronadas en Sevilla. También podrán inscribirse menores de edad en aquellos talleres en los que esté prevista su participación, siempre que cumplan la edad indicada para cada actividad y cuenten con la autorización correspondiente.

Requisitos y solicitud de plaza

Las personas solicitantes deberán estar empadronadas en el municipio de Sevilla, aunque las personas residentes en el distrito tendrán prioridad frente a las no empadronadas.

Cada persona podrá solicitar plaza en los talleres disponibles dentro del procedimiento establecido.

Cuando la demanda supere el número de plazas ofertadas, la adjudicación se realizará mediante sorteo público.

Precios y matrícula

La inscripción y posterior matrícula son obligatorias para las personas admitidas. La participación en los talleres está sujeta al pago de la cuota de inscripción establecida por el Ayuntamiento, salvo aquellas personas que puedan acogerse a las exenciones previstas en las bases.

La cuota indicada en las bases corresponde a 16,63 euros por taller y curso (salvo los casos de exención contemplados).

Amplia oferta de talleres socioculturales en Sevilla para el curso 2026-2027

La programación de los Talleres Socioculturales 2026-2027 ofrece una amplia variedad de actividades formativas, culturales, artísticas y deportivas dirigidas a todos los públicos. La propuesta incluye talleres presenciales repartidos por distintos espacios del distrito, además de una oferta específica de cursos online.

Entre las actividades disponibles se encuentran propuestas relacionadas con el ejercicio físico y el bienestar, como gimnasia, pilates, yoga, zumba, baile, mantenimiento, gimnasia terapéutica o actividades adaptadas para personas mayores y con movilidad reducida.

El programa incorpora también talleres de artesanía, creatividad y expresión artística, con cursos de pintura, dibujo, fotografía digital, corte y confección, costura, bordados, manualidades, restauración, modelado, cerámica y decoración.

La oferta cultural incluye actividades como Conocer Sevilla, con rutas y propuestas relacionadas con la historia y el patrimonio de la ciudad, además de talleres de lectura, idiomas, informática y nuevas tecnologías.

También se incluyen propuestas de desarrollo personal y formación, como memoria, inteligencia artificial, ciberseguridad, alimentación y dietética, contabilidad, prevención de riesgos, comunicación o recursos para la búsqueda de empleo dentro de los talleres online.

Noticias relacionadas y más

En total, la programación combina actividades de ocio, aprendizaje y participación social con el objetivo de fomentar el envejecimiento activo, la convivencia vecinal y la adquisición de nuevas habilidades entre la ciudadanía.

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