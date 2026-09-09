La Vuelta llega a Dos Hermanas y a Sevilla: blindaje con 650 agentes, cambios de Tussam, cortes de tráfico y miles de aficionados

Cada final de verano, buena parte del mundo del deporte mira a España. Ahí están los datos de La Vuelta: hasta 16 millones de espectadores siguieron el año pasado esta competición, que se retransmitió en 190 países diferentes. Una ruta ciclista que este miércoles llega a Sevilla con su etapa más llana: 185 kilómetros con salida en Dos Hermanas y meta en la propia capital andaluza. Y entre medio, decenas de agentes, calles cortadas, cambios de Tussam y seguidores con ganas de disfrutar de este evento.

"Todo está preparado para que la ciudad reciba este magnífico evento con una proyección internacional brutal. Y Sevilla estará a la altura de los grandes eventos", afirmó este pasado martes el portavoz del Gobierno local, Juan Bueno. "Este es un evento que realza la marca Sevilla y la proyecta al mundo, ya que La Vuelta es un reclamo para el turismo y un incentivo económico para nuestra hostelería y restauración durante estos días", resaltó por su parte el presidente de la Diputación provincial, Javier Fernández.

Hace justo dos años, una etapa de esta ronda ciclista fijó su meta también en Sevilla capital, donde dejó un impacto económico de unos 250.000 euros, según estimaciones municipales. Aunque hay una diferencia fundamental entre aquella edición y la actual: en 2024, la ruta discurría además por Badajoz y Huelva, mientras que esta vez todo el recorrido se desarrolla en la provincia sevillana. Así, tanto la visibilidad como el retorno se quedan en esta ocasión solo en este territorio.

En concreto, tras el arranque en Dos Hermanas los ciclistas pasan por Los Palacios y Villafranca, Utrera, El Coronil, Morón de la Frontera -el punto más alto de la etapa, con 203 metros sobre el nivel del mar-, Alcalá de Guadaíra, Mairena del Alcor, El Viso del Alcor, Carmona, Pradollano, San José de la Rinconada y La Rinconada. Después el itinerario sigue por la capital andaluza hasta llegar al Paseo Colón, donde se encuentra la meta.

El público espera la llegada de los ciclistas en Sevilla / Antonio Muñoz

Cortes de tráfico y parkings cerrados

Ahora bien, como toda gran cita, tiene sus inconvenientes: ya desde el martes a las 21:00 ha quedado cerrado al tráfico el Paseo Colón, entre el Puente de Triana y el Puente de San Telmo, dejando un carril en dicho sentido. Y desde este miércoles a las 07:00, los cortes se han ampliado al Paseo de las Delicias -desde la Glorieta de los Marineros-, avenida de Chile, Palos de la Frontera, La Rábida, Doña María de Padilla, avenida de Roma, Postigo del Carbón, Dos de Mayo -hasta Temprado- y Adriano (desde Pastor y Landero).

Asimismo, también se verá afectado el aparcamiento durante esta jornada. El parking del Paseo de Colón tiene cerrado el acceso entre las 8:00 y las 21:00, y en los del Centro Deportivo Mar de Plata y Virgen de Luján no se puede entrar ni salir entre las 15:30 y las 18:00. Por su parte, el parking de Avenida de Roma permanece sin acceso ni salida entre las 8:00 y las 19:00 de este 9 de septiembre.

La 17ª etapa de La Vuelta a España entrará a la ciudad por el paso superior de la SE-20 de la A-8002 -la carretera de La Rinconada- para acceder al barrio de San Jerónimo. Desde allí, el pelotón seguirá por Medina y Galnares, avenida de San Jerónimo, Glorieta Olímpica, Concejal Alberto Jiménez Becerril, Torneo, puente del Cristo de la Expiración, avenida Expo 92, Ronda de Triana, López de Gomara, Glorieta República Dominicana, Santa Fe, Virgen de Luján, Glorieta de las Cigarreras, puente de los Remedios, Glorieta de los Marineros, paseo de las Delicias y paseo Colón. Los tres carriles en sentido San Telmo-Puente de Triana permanecen operativos para el tráfico rodado sin variación.

Las líneas de Tussam sufrirán cambios desde las 7.00 horas. Concretamente, las líneas 3, 21, 40, 41, C4, C5 y el Especial Aeropuerto serán desviadas por Virgen de Luján, López de Gomara y la Ronda de Triana para evitar los cortes de tráfico del Paseo Colón. La línea 37, por su parte, limitará su recorrido en la Avenida Carlos V.

Las afecciones se incrementarán a partir de las 15.30 horas hasta la finalización de la etapa. Así, con el paso de los ciclistas podrán producirse desvíos, limitaciones y suspensiones temporales de rutas.

Cientos de agentes en calles y carreteras

"Esta etapa es una de las que tiene mayor número de localidades recorridas de la actual edición de La Vuelta, con 12 municipios, y por lo tanto supone un reto adicional en materia de coordinación y de cooperación", destacó hace una semana Francisco Toscano, subdelegado del Gobierno. Por ello, para este evento deportivo se han desplegado "más 650 efectivos de la Guardia Civil, de la Policía Nacional y de Tráfico".

A este número habría que sumar, claro, los agentes de la Policía Local de cada localidad por la que pasan los ciclistas. En el caso de la capital, sin embargo, se desconoce el número exacto de miembros que formarán parte del despliegue, aunque algunos sindicatos policiales como el Sppme-A han animado a sus compañeros a no prestar servicios extraordinarios a modo de protesta por "las deudas acumuladas" por el Ayuntamiento en este concepto.