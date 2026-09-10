El Ayuntamiento de Sevilla es condenado a pagar 26.872 euros a un niño quemado por el "mal y negligente uso de pirotécnica" en el Heraldo de Los Remedios

La jueza de la plaza 5 de la Sección de lo Contencioso-administrativo del Tribunal de Instancia de Sevilla ha condenado al Ayuntamiento de la capital hispalense a pagar 26.842,71 euros a la familia de un niño que se quemó la mano y el cuello durante la cabalgata del Heraldo de Los Remedios en 2022. El menor sufrió las heridas, de segundo y tercer grado, "como consecuencia del mal y negligente uso de pirotécnica por parte de la organización", recoge la demanda estimada por la magistrada.

El escrito de la familia apunta que uno de los camiones expulsaba llamaradas de hasta tres metros de altura. "Salió expulsado de la misma material inflamado por causas desconocidas, que impactó en el lateral derecho del cuello del menor de 4 años, atravesándole la ropa y ocasionándole quemaduras de segundo y tercer grado, así como también quemaduras graves en uno de los dedos de su mano derecha". Esto se desprende también del informe de la Policía Local que describe el suceso.

El Ayuntamiento de Sevilla alegó que había prescripción en los hechos y que solo era colaborador, ya que el evento lo organiza "la Asociación de Comerciantes Los Remedios y que no es el tomador del seguro". Sin embargo, la familia del menor entregó el cartel en el que el consistorio aparecía como organizador, algo que la magistrada estima en la sentencia.

La sentencia apunta que "de la prueba practicada se desprende la responsabilidad del Ayuntamiento en cuanto organizador del evento y responsable en cuanto la cabalgata discurre por la ciudad de Sevilla, debiendo poner todas las medidas de seguridad a su alcance a fin de evitar eventos como el sucedido o actuaciones potencialmente peligrosas para los participantes y asistentes". Por lo tanto, "le es imputable al cumplirse los requisitos necesarios para derivar responsabilidad patrimonial".