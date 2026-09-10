El Ayuntamiento da el paso definitivo para reabrir el auditorio Rocío Jurado: luz verde al proyecto con cubierta y 15.000 espectadores

El auditorio Rocío Jurado está un paso más cerca de volver a abrir sus puertas. La Junta de Gobierno local de este viernes va a aprobar el anteproyecto y el pliego de condiciones "a efectos de su sometimiento a información pública" durante 20 días, tal como consta en el orden del día. De esta forma, el equipo de José Luis Sanz ultima los trámites indispensables para confirmar las empresas que reformarán y gestionarán este recinto.

Hace cinco meses, el Ayuntamiento ya admitió a trámite el proyecto de renovación integral para recuperar el auditorio, cerrado desde 2023 y muy deteriorado después de años de abandono y varios incendios. Esa propuesta, elaborada por Provenue Gestión Instalaciones y Eventos y el Grupo Rusvel, es la que ahora ha recibido la luz verde definitiva, junto a los correspondientes pliegos de condiciones.

El auditorio Rocío Jurado de Sevilla en una imagen de finales de 2025. / Jorge Jiménez

Una vez que ambos elementos tienen el visto bueno municipal, el siguiente punto es publicar la licitación, para la que tienen prioridad las dos compañías promotoras. De hecho, si al final la oferta elegida no fuera la de Provenue y Rusvel, estas empresas tendrían derecho de tanteo (siempre que la diferencia entre ambas no supere el 10% de la puntuación total obtenida según los criterios de adjudicación).

Más de 15.000 espectadores y una cubierta

La iniciativa aprobada plantea transformar este emblemático recinto de La Cartuja en un gran espacio multiusos. A grandes rasgos, el plan contempla la instalación de una cubierta -uno de sus pilares esenciales-, así como la ampliación de su capacidad y una mejora de la acústica del auditorio en conciertos y espectáculos, según consta en un proyecto consultado por este periódico.

De llevarse a cabo esta propuesta, el aforo se elevará hasta los 15.339 espectadores, concretamente. Con ello, este auditorio construido para la Exposición Universal de 1992 pasaría a convertirse en "el recinto cerrado más grande del sur del país", tal como consta en el proyecto. Un espacio, en resumen, "multiusos, flexible y adaptativo" capaz de albergar desde grandes conciertos hasta formatos más reducidos y exclusivos.

Recreación del futuro auditorio Rocío Jurado de Sevilla, en La Cartuja / ProVenue/Heliopol

Dentro de las mejoras se encuentra la creación de múltiples salidas para garantizar evacuaciones rápidas y seguras y la implantación de un sistema antiavalanchas que optimice la circulación del público. Asimismo, y siguiendo el modelo del Movistar Arena -cuyo promotor es el propio Provenue-, el documento estima que se crearán 1.427 empleos directos primarios, 276 indirectos secundarios y 386 inducidos.

35 millones de euros y casi 60 años de concesión

La inversión inicial prevista asciende a 34.999.750,50 euros, tal como consta en el expediente de la propuesta. Este importe, cercano a los 35 millones de euros, es la base económica sobre la que tanto Provenue Gestión Instalaciones y Eventos como el Grupo Rusvel justifican tanto la dimensión de la actuación como la necesidad de una concesión administrativa de larga duración ante el Ayuntamiento de Sevilla.

En términos de amortización, los cálculos de estas compañías establecen un periodo de 59 años y dos meses. Este mismo plazo estaría justificado, según los promotres, para la duración de la concesión sobre el auditorio. Un tiempo que, según resaltan, seguiría siendo inferior al máximo de 75 años que permite la normativa aplicable para este tipo de bienes de dominio público.