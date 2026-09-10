Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Menos impuestos en hogaresLa Vuelta SevillaJavier Guillén, sobre La Vuelta 2027 en SevillaGanador Vuelta SevillaMapa cerveza fría SevillaRestauración incendio NieblaEstadio Cartuja MundialGelato Week SevillaMuere trabajador GibraleónConciertos POP CAAC 2026CNI CeutaProhibición toros menores en AndalucíaTalleres de distrito SevillaPésame hermana Monchi
instagramlinkedin

Sevilla

El Ayuntamiento da el paso definitivo para reabrir el auditorio Rocío Jurado: luz verde al proyecto con cubierta y 15.000 espectadores

La Junta de Gobierno local aprobará este viernes la propuesta presentada por Provenue y Rusvel, que contempla convertir este auditorio abandonado "en el recinto cerrado más grande del sur de España"

Recreación del futuro auditorio Rocío Jurado de Sevilla, en La Cartuja

Recreación del futuro auditorio Rocío Jurado de Sevilla, en La Cartuja / ProVenue/Heliopol

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Carlos Doncel

Carlos Doncel

Sevilla

El auditorio Rocío Jurado está un paso más cerca de volver a abrir sus puertas. La Junta de Gobierno local de este viernes va a aprobar el anteproyecto y el pliego de condiciones "a efectos de su sometimiento a información pública" durante 20 días, tal como consta en el orden del día. De esta forma, el equipo de José Luis Sanz ultima los trámites indispensables para confirmar las empresas que reformarán y gestionarán este recinto.

Hace cinco meses, el Ayuntamiento ya admitió a trámite el proyecto de renovación integral para recuperar el auditorio, cerrado desde 2023 y muy deteriorado después de años de abandono y varios incendios. Esa propuesta, elaborada por Provenue Gestión Instalaciones y Eventos y el Grupo Rusvel, es la que ahora ha recibido la luz verde definitiva, junto a los correspondientes pliegos de condiciones.

Auditorio Rocío Jurado de Sevilla y zonas aledañas tras los incendios ocurridos a finales de septiembre de 2025

El auditorio Rocío Jurado de Sevilla en una imagen de finales de 2025. / Jorge Jiménez

Una vez que ambos elementos tienen el visto bueno municipal, el siguiente punto es publicar la licitación, para la que tienen prioridad las dos compañías promotoras. De hecho, si al final la oferta elegida no fuera la de Provenue y Rusvel, estas empresas tendrían derecho de tanteo (siempre que la diferencia entre ambas no supere el 10% de la puntuación total obtenida según los criterios de adjudicación).

Más de 15.000 espectadores y una cubierta

La iniciativa aprobada plantea transformar este emblemático recinto de La Cartuja en un gran espacio multiusos. A grandes rasgos, el plan contempla la instalación de una cubierta -uno de sus pilares esenciales-, así como la ampliación de su capacidad y una mejora de la acústica del auditorio en conciertos y espectáculos, según consta en un proyecto consultado por este periódico.

De llevarse a cabo esta propuesta, el aforo se elevará hasta los 15.339 espectadores, concretamente. Con ello, este auditorio construido para la Exposición Universal de 1992 pasaría a convertirse en "el recinto cerrado más grande del sur del país", tal como consta en el proyecto. Un espacio, en resumen, "multiusos, flexible y adaptativo" capaz de albergar desde grandes conciertos hasta formatos más reducidos y exclusivos.

Recreación del futuro auditorio Rocío Jurado de Sevilla, en La Cartuja

Recreación del futuro auditorio Rocío Jurado de Sevilla, en La Cartuja / ProVenue/Heliopol

Dentro de las mejoras se encuentra la creación de múltiples salidas para garantizar evacuaciones rápidas y seguras y la implantación de un sistema antiavalanchas que optimice la circulación del público. Asimismo, y siguiendo el modelo del Movistar Arena -cuyo promotor es el propio Provenue-, el documento estima que se crearán 1.427 empleos directos primarios, 276 indirectos secundarios y 386 inducidos.

35 millones de euros y casi 60 años de concesión

La inversión inicial prevista asciende a 34.999.750,50 euros, tal como consta en el expediente de la propuesta. Este importe, cercano a los 35 millones de euros, es la base económica sobre la que tanto Provenue Gestión Instalaciones y Eventos como el Grupo Rusvel justifican tanto la dimensión de la actuación como la necesidad de una concesión administrativa de larga duración ante el Ayuntamiento de Sevilla.

Noticias relacionadas y más

En términos de amortización, los cálculos de estas compañías establecen un periodo de 59 años y dos meses. Este mismo plazo estaría justificado, según los promotres, para la duración de la concesión sobre el auditorio. Un tiempo que, según resaltan, seguiría siendo inferior al máximo de 75 años que permite la normativa aplicable para este tipo de bienes de dominio público.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Buhaira recuperará tras casi seis años de abandono el restaurante donde Aníbal González proyectó su gran basílica
  2. Cortes de tráfico en Sevilla por La Vuelta 2026: calles afectadas, horarios y restricciones de aparcamiento
  3. La Vuelta a España llega a Sevilla entre Dos Hermanas y La Maestranza: horarios y mejores lugares para ver la etapa
  4. Muere un joven de 23 años en un accidente de tráfico en la SE-40 en Alcalá de Guadaíra
  5. Dos vías para conectar la provincia con el metro de Sevilla: una línea 2 metropolitana y un intercambiador en el Higuerón
  6. El futuro de Líbano, en el aire: el Ayuntamiento de Sevilla busca nuevos dueños y podrá fin a una concesión que lleva expirada desde 2022
  7. José Luis Sanz anuncia una reordenación de Tussam por las obras del metro a la Ronda Histórica: 'Va a ser un follón
  8. Una locomotora arrolla a una persona en Dos Hermanas y obliga a interrumpir la circulación de trenes en Sevilla

El Ayuntamiento da el paso definitivo para reabrir el Rocío Jurado: luz verde al proyecto para el auditorio

La Vuelta a España enseña al mundo una Sevilla volcada con el ciclismo: "Sería una maravilla que viniera cada año"

La Vuelta deja en Sevilla más de 2 millones de euros frente a un gasto municipal de 250.000: "Merece la pena alguna molestia"

La Vuelta deja en Sevilla más de 2 millones de euros frente a un gasto municipal de 250.000: "Merece la pena alguna molestia"

La Gelato Week 2026 llega a Sevilla: fechas, heladerías y cómo hacer la ruta de sabores

Alberto Benítez, abogado laboralista sevillano: "Puedes conseguir más de 120.000 euros por daños y perjuicios tras un accidente de trabajo"

Alberto Benítez, abogado laboralista sevillano: "Puedes conseguir más de 120.000 euros por daños y perjuicios tras un accidente de trabajo"

El mapa con la cerveza más fría de Sevilla: casi cuatro grados de diferencia y un ganador a -1,9 ºC

Los hogares y comercios de Sevilla se ahorrarán 20 millones en 2027 por el bloqueo de la tasa de basura

Los hogares y comercios de Sevilla se ahorrarán 20 millones en 2027 por el bloqueo de la tasa de basura

Sevilla aprueba por primera vez rebajas fiscales para la climatización de viviendas y para el uso de vehículos eléctricos

Sevilla aprueba por primera vez rebajas fiscales para la climatización de viviendas y para el uso de vehículos eléctricos
Tracking Pixel Contents