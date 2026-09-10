Así es la ciudad andaluza favorita de la clase media para viajar en otoño: "Puedes conocerla a pie, comer bien y está llena de planes"

Las altas temperaturas que cada verano asolan Andalucía hacen que gran parte de los turistas que se trasladan a la comunidad escojan destinos de costa para pasar sus vacaciones. Sin embargo, esta situación cambia con la llegada del otoño, cuando las ciudades del interior vuelven a ganar popularidad con el fin del calor. Es lo que ocurre con la capital andaluza, Sevilla, que se ha convertido en la localidad favorita de la clase media para viajar durante esta estación.

Los expertos de la revista Viajar, de Prensa Ibérica, así lo han explicado en su estudio, en el que han indicado que, tras el intenso calor que se ha sufrido durante el verano, las temperaturas agradables que ofrece la ciudad durante el otoño hacen que sea el destino favorito de la clase media española.

Una escapada de patrimonio, terrazas y gastronomía en Sevilla

"Cuando el calor del verano empieza a dar una tregua, la capital andaluza se convierte en una escapada de dos o tres días con patrimonio, terrazas, gastronomía y paseos junto al río", han recalcado los expertos en viajes.

Turistas por el entorno de la Catedral de Sevilla. / Eduardo Briones - Europa Press - Archivo

Además, han afirmado que este enclave se ha convertido en el predilecto de la clase media española al contar con "temperaturas agradables, paseos junto al Guadalquivir y un casco histórico para recorrer a pie".

Caminar por Sevilla sin el calor del verano

"Ahora que el verano empieza a aflojar, Sevilla recupera una de sus mejores épocas. Las temperaturas permiten volver a caminar durante horas recorriendo sus barrios históricos y uno puede sentarse en una terraza sin buscar desesperadamente la sombra", han señalado.

Turista en SEVILLA / Jorge Jiménez

Por ello, han recomendado a la ciudadanía acudir a la capital hispalense, que permite "conocerla a pie, comer bien y llenarte de planes sin necesidad de sacar el coche para moverte por allí".

El Alcázar, la Catedral y las calles de Santa Cruz, los destinos imprescindibles

El descenso de las temperaturas también permite que la visita a sus principales rincones y monumentos sea más calmada, al no tener que recorrer la ciudad con mayor celeridad en busca de las horas de menos calor ni los rincones con más sombra o aire acondicionado.

Turistas en la Plaza de España de Sevilla / El Correo

Para una completa escapada, la revista Viajar ha aconsejado empezar el día en el Real Alcázar, continuar hasta la Catedral y la Giralda, y perderse después por las calles de Santa Cruz.

Plaza de España, María Luisa y cena en Triana

"Entre una visita y otra encontrarás patios, plazas y pequeñas tabernas donde parar a picar algo", ha señalado, y han recomendado continuar la visita hacia el centro para acudir a la Plaza de España y el Parque de María Luisa.

Tras esto, han aconsejado cruzar el Guadalquivir para "cenar en Triana y terminar la jornada junto al río".

Turistas en Sevilla. / JUNTA DE ANDALUCIA

Asimismo, ha destacado: "Puedes acercarte al mercado de Triana, recorrer la zona de la calle San Jacinto y terminar la mañana con unas tapas. Si todavía tienes tiempo, puedes continuar hasta la Cartuja o regresar hacia el centro siguiendo el río".

Terrazas, tapas y menos aglomeraciones durante el otoño en Sevilla

"Y no te olvides de dejar espacio para comer. Ahora que por fin el otoño permite sentarse fuera durante buena parte del día, aprovecha para disfrutar de la sobremesa en alguna de sus terrazas", ha indicado la revista.

Turistas con maletas y equipaje en el centro de Sevilla / Marina Casanova / ECA

De igual modo, ha explicado que el otoño es una estación perfecta para visitar Sevilla para quienes prefieran evitar aglomeraciones, ya que se aleja de las grandes citas de la capital como son su Feria de Abril y la Semana Santa, cuando las calles "se llenan de gente y la experiencia es totalmente distinta".