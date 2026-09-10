Cox acelera el paso para mudarse de Palmas Altas: pide la concesión administrativa para ubicarse en su nueva sede del Puerto de Sevilla

El pasado mes de mayo, tras la celebración de la Junta General de Accionistas, el presidente de COX, Enrique Riquelme, daba a conocer el proyecto de la nueva sede de la compañía, que se ubicará en el Distrito Urbano Portuario. Ahora da un nuevo paso para que este proyecto se haga posible tras pedir a la Autoridad Portuaria de Sevilla la concesión administrativa necesaria para ocupar el almacén 5 de la Avenida de las Razas y los Tinglados 7-8 del Muelle de Tablada con destino a oficinas y espacios de servicios para las oficinas.

Así lo ha publicado este jueves el BOE, como ha adelantado ABC de Sevilla. El anuncio indica que dicha solicitud se somete ahora a información pública por un plazo de 20 días, contado desde este viernes, "a fin de que los interesados puedan examinar el expediente y formular las alegaciones que estimen procedentes".

La nueva sede de Cox en el Puerto de Sevilla abrirá sus puertas en 2028 / El Correo

30 millones de inversión en el Distrito Urbano Portuario

Este entorno albergará hasta 700 viviendas, de las cuales 226 serán de protección oficial y el resto de renta libre en torres de hasta 14 plantas. El nuevo barrio contará además con zonas verdes, equipamientos públicos y espacios para servicios avanzados. Dispondrá en su diseño de una gran plaza central destinada a la conmemoración de la Exposición del 29.

La previsión de Cox era comenzar las actuaciones en octubre de 2026, con el objetivo de que su puesta de largo en 2028 -la previsión es de 18 meses de obras-, un proyecto en el que invertirá 30 millones de euros y que se concibe como un campus corporativo de "nueva generación" orientado a atraer y retener talento, con capacidad para albergar hasta 2.000 profesionales.

Durante la presentación, Riquelme aseguraba que la nueva sede en el Distrito Urbano Portuario "nace con una ambición clara, ser un referente europeo de regeneración urbana, innovación y sostenibilidad. Pero sobre todo, nace con un propósito, contribuir positivamente a la ciudad que nos acoge. Porque a medida que crecemos, también crece nuestro compromiso con los territorios en los que estamos presentes".

Una rehabilitación "respetuosa" con el patrimonio

La propuesta, según destaca COX en su página web, plantea una rehabilitación "respetuosa, sensible y contemporánea, alineada con la protección patrimonial del conjunto". La actuación preservará así las estructuras originales y reinterpreta su carácter industrial para adaptarlo a nuevas formas de trabajo. "Bajo la filosofía de conservar, recuperar y reinterpretar, la arquitectura pone en valor la identidad histórica del enclave desde una visión actual y funcional", añade.

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El proyecto incorpora además, señala la compañía, soluciones avanzadas de eficiencia energética y gestión inteligente de los recursos, con sistemas de climatización mediante aerotermia, iluminación LED inteligente y monitorización energética para optimizar el rendimiento del edificio y reducir su impacto ambiental. "Un modelo arquitectónico más eficiente, responsable y alineado con los nuevos estándares de descarbonización", resume.