Una cresta sahariana disparará los termómetros en Sevilla: cuatro días con máximas de hasta 40 grados y noches tropicales

El alivio térmico ha durado poco. Una cresta anticiclónica sahariana situará a Sevilla y al resto del valle del Guadalquivir ante un episodio de calor extremo más propio de los meses de julio y agosto que de septiembre: entre el domingo y el miércoles, las máximas rozarán o superarán los 40 grados, con noches tropicales que impedirán el descanso en buena parte de la provincia. Así lo confirma el modelo europeo, en un análisis realizado en ElTiempo.es, que lleva días apuntando a esta situación tras el paso de una vaguada que ha traído un breve episodio otoñal al norte peninsular.

El aviso llega apenas unas horas después de que España viviera una jornada marcada por lluvias en Andalucía oriental y tormentas intensas en el Mediterráneo. Ayer se registraron acumulados cercanos a los 100 litros por metro cuadrado en el entorno de Ripoll (Girona), mientras que un sistema convectivo dejó lluvias muy intensas y rachas de más de 100 km/h en Mallorca, donde una mujer falleció en Felanitx arrastrada por una crecida repentina. También hubo incidencias por granizo y viento en la Comunidad Valenciana, la Región de Murcia y el este de Almería.

El valle del Guadalquivir, entre las zonas más afectadas por la ola de calor

Ese contraste térmico, frío en el norte, calor extremo avanzando desde el sur, será, según los técnicos, muy breve. El episodio otoñal dará paso en cuestión de horas a un ambiente propio de pleno verano, con temperaturas anormalmente elevadas para la época. La cresta sahariana se impondrá sobre la práctica totalidad de la Península, aunque será en el suroeste, con Sevilla como referencia, donde el termómetro apretará con más fuerza.

Según los mapas del modelo europeo, entre el domingo y el miércoles se concentrarán las máximas más altas de la Península, en un episodio que también intensificará el calor en Canarias. Durante los mediodías del domingo, el lunes y el martes, las temperaturas en el valle del Guadalquivir y en las vegas del Guadiana se moverán entre los 37 y los 39 grados, sin descartar que en puntos muy localizados se llegue a los 40 grados. En los valles del Tajo, el Ebro y el Miño, así como en la depresión de Lleida, también se rozarán o superarán los 35 grados, y hasta Bilbao podría dejar atrás esa cifra el lunes. En términos generales, las máximas se situarán entre 8 y 10 grados por encima de lo habitual para estas fechas.

Las noches tropicales se extienden por Andalucía y ambos archipiélagos

El calor no dará tregua ni siquiera con la puesta de sol. Las mínimas tropicales, que no bajarán de los 20 ºC, volverán al valle del Guadalquivir, a Extremadura, a la costa mediterránea y a Canarias y Baleares, y en algunos puntos del archipiélago canario podrían registrarse noches tórridas, con mínimas que no bajen de los 25 grados. En Canarias, además, la próxima semana arrancará con máximas de más de 35 grados en zonas de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura, cifra que podría alcanzarse también en sectores muy localizados de las islas occidentales.

Los expertos apuntan a que el episodio podría empezar a remitir el miércoles, cuando la dorsal sahariana perdería fuerza y una onda de inestabilidad entraría en la Península, dejando tormentas localmente intensas en varias comunidades. Con todo, informan desde el servicio meteorológico que esta previsión se irá perfilando en los próximos días, sin que por ahora se observe ninguna situación de inestabilidad generalizada más allá de posibles descuelgues de aire frío que traigan nuevos chubascos.