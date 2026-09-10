Dimite el alcalde socialista de Villanueva del Ariscal pese a tener mayoría absoluta: "Prefiero dejarlo antes que convertirme en una mala persona"

El alcalde socialista de Villanueva del Ariscal, Francisco García, ha presentado en la mañana de este jueves su renuncia al cargo. El dirigente del PSOE gozaba de la mayoría absoluta ha anunciado su decisión a los vecinos del municipio sevillano mediante un vídeo en sus redes sociales personales. En su comunicado, el regidor subraya que abandona su cargo antes de convertirse "en mala persona".

Este movimiento ha sido, según ha admitido el propio alcalde, ha sido "muy difícil, muy meditado". La medida, como explica, la ha tomado en el seno de su familia y responde a "motivos personales". Así, sostiene que su municipio "debe recuperar el respeto, la honestidad y la humanidad" y ha insistido en que nada "puede sobreponerse al ataque directo a las personas". En las próximas semanas se conocerá a su sustituto.

En declaraciones a El Correo de Andalucía, el alcalde ha asegurado que han sido "tres años muy duros, con muchos problemas en el Ayuntamiento". Así, ha asegurado que la oposición ha hecho su trabajo, pero que se ha encontrado "muchos problemas internos dentro del Ayuntamiento con muchas bajas y sustituciones y problemas burocráticos a la hora de hacer cualquier cosa". "Me tomo muy en serio mi trabajo", confiesa.

Sorpresa en la cúpula autonómica

En su vídeo, destaca que hay personas a las que le gustaría "nunca haberlas conocido". Pese a estas declaraciones, el responsable municipal asegura a este periódico que siempre se ha sentido "muy arropado" por parte del Partido Socialista tanto a nivel local como provincial y rechaza que esto sea un problema. "Siempre me han dicho que la salud es lo primero y que era yo quien tomar la decisión", insiste.

La noticia ha sido una sorpresa para la cúpula autonómica del PSOE andaluz. La secretaria general, María Jesús Montero, ha conocido la decisión en una atención a medios junto al secretario general de UGT-A, Oskar Martín. Allí, la dirigente socialista ha asegurado desconocer la situación y ha señalado que tienen una "muy buena relación" con García, aunque sí que ha confirmado que sabía que no quería volver a presentarse.

Desde la dirección provincial de los socialistas sostienen que esta situación estaba prevista y que ellos tenían conocimiento de ello. Fuentes del PSOE de Sevilla aclaran que la sustitución del primer edil apuesta "por el relevo generacional" y que será un concejal joven quien se haga cargo del puesto. Pese a todo, desde la formación han rechazado hacer una valoración sobre las palabras del dirigente municipal del partido.

Ahora, el ya exalcalde del municipio sevillano retomará su trabajo en el Servicio Andaluz de Salud (SAS) como enfermero en el Hospital San Juan de Dios de Bormujos. "Dormiré con la conciencia tranquila de saber que todo lo que he hecho ha sido pensando en el interés general y con las puertas de mi despacho siempre abiertas", indica para puntualizar que seguirá trabajando por Villanueva del Ariscal.