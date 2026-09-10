El mítico restaurante de Sevilla que ha enamorado al seleccionador español Luis de la Fuente con sus sabores de siempre: "Nos ha convocado"

El entrenador de la Selección Española, Luis de la Fuente, artífice de la victoria de 'La Roja' en el Mundial, ha hecho de Sevilla uno de sus destinos predilectos, donde ha acudido en distintas ocasiones para disfrutar de su patrimonio, cultura y, sobre todo, gastronomía. Unos viajes que le han llevado a visitar entornos como Casa Moreno, donde se ha podido ver al seleccionador nacional.

El propio local ha sido quien ha mostrado la visita del seleccionador a través de sus redes sociales, donde ha compartido una instantánea con el entrenador acompañada por la frase "A nosotros sí nos convoca".

El bar de Sevilla favorito de Luis de la Fuente y de otros famosos de todo el mundo

Así, de la Fuente ha podido descubrir en primera persona este negocio que se ha convertido en uno de los más emblemáticos de toda Sevilla y por el que han pasado personalidades como el actor Jeremy Irons, Falete, El Langui, Pablo Puyol, Joaquín Sánchez, Carlos Herrera, Pablo López, Antonio Carmona, Miguel Ángel Muñoz, Carlos Jean o Los Morancos, entre otros.

Este bar abrió sus puertas en 1945, pero, en ese momento, como tienda de ultramarinos, donde los vecinos acudían para adquirir encurtidos, latas de conservas, sacos de legumbres, quesos, embutidos y chacinas, unos productos que aún llenan las paredes de este local como muestra de su amplia tradición.

De ultramarinos a bar emblemático de Sevilla: así es Casa Moreno

Sin embargo, estos ultramarinos acabaron incorporando una pequeña barra para que los clientes, principalmente mujeres, pudieran tomarse un aperitivo en el lugar mientras hacían la compra.

Así nació uno de los bares más históricos de la ciudad, en el que se pueden adquirir latas de conservas, legumbres, chacinas y dulces, además de degustar sus tapas, platos y desayunos desde solo un euro.

Un local con fotografías, carteles taurinos y Semana Santa

Un negocio que encierra toda la esencia de Sevilla en su local situado en pleno casco histórico, a apenas unos metros de la Catedral. Este entorno no solo ha ganado adeptos por su curiosa imagen, con un sinfín de fotografías de personajes ilustres, carteles taurinos, motivos de Semana Santa y recuerdos de otros tiempos, sino por sus exquisitos bocados de la cocina más tradicional sevillana.

Así, este bar situado en la calle Gamazo número 7 de Sevilla capital ofrece medias tostadas desde 1 euro hasta un máximo de 1,50 euros, así como enteras desde 1,80 hasta 2,80 euros.

Tostadas desde un euro y montaditos tradicionales en Sevilla

Entre su carta se encuentran sus tradicionales tostadas de mantequilla, aceite, chorizo picante, sobrasada, melva o salchichón, hasta sus innovaciones como el chicharrón de Cádiz con pringá, el bacon picante con cabrales, el pavo trufado con queso fundido de cabrales, la carne mechada con queso o el lomo con pimienta, entre otros muchos.

A estos se suman sus montaditos desde 2,50 euros, como su lomo en manteca con chorizo picante, la panceta rellena con chorizo y queso picante, el chorizo picante con cabrales, su pavo con mousse de pato, lomo a la pimienta con queso o paté, su morcilla o su 'Tortilla de diseño', con tortilla, queso fundido y chorizo picante.

Raciones, conservas y platos de cuchara en el bar favorito de Luis de la Fuente

Además, cuenta raciones y medias raciones desde 7 euros, como carne mechada, mojama, chicharrón de Cádiz, chorizo ibérico, morcón, caña de lomo, queso, mousse de pato, morcillas y salchichón ibérico, entre otros.

Los comensales pueden disfrutar también de platos como su tosta de presa con mostaza, chicharrones fritos, gildas o tosta de morrillo de atún mechado, entre otros.

Conservas, fabada, cola de toro y menudo en este bar de Sevilla

Uno de sus principales reclamos son sus conservas, disponibles desde 4,50 euros, como sardinillas, hígado de bacalao, ventresca de atún con morrón, langostinillos, zamburiñas, melva, navajas, mejillones y berberechos.

Entre sus platos también destacan sus fabes con almejas, cola de toro, pimientos de piquillo rellenos, fabada asturiana, cocido montañés, perdiz en escabeche y menudo, entre otros.