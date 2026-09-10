Nervios, abrazos y alguna lágrima: los niños de Sevlla vuelven al cole con más profesores y 11.000 alumnos menos

Nervios, mochilas nuevas y muchos abrazos entre aquellos que no se ven desde junio. Los niños de Sevilla han vuelto al cole este jueves con las pilas cargadas y alguna que otra lágrima. A las 12:00 los alumnos del CEIP Pablo Ruiz Picasso entraban en las aulas, pero eran muchos los que, con la ilusión de los primeros días, llegaban casi media hora antes a las puertas del centro y se reencontraban con sus amigos.

En este centro de infantil y primaria situado en Pino Montano eran cientos los niños que se incorporaban a las aulas con carteles de bienvenida y sonrisas entre los profesores, pero también entre los padres y abuelos que los acercaban. Son muchos los que en los próximos días se estrenarán también en actividades extraescolares, desde inglés a baloncesto y entre los mayores se daban recomendaciones de las mejores opciones.

Los próximos en vivir estas emociones serán los estudiantes más mayores, que todavía disfrutan de los últimos coletazos de las vacaciones de verano. Los de Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional, Enseñanzas Artísticas y Educación Permanente de Adultos se incorporarán a los centros públicos el próximo martes 15 y serán los últimos en hacerlo, después de que la universidad empezara el pasado día 10.

Caen los alumnos matriculados en Andalucía

Este año, en la provincia de Sevilla se han matriculado 409.082 estudiantes de tres a 18 años, pese a los grandes de la cifra, es la más baja desde que se tienen registro. Este inicio de cole tiene menos repercusión en las familias sevillanas que en años anteriores. En solo un curso escolar, los alumnos han caído en 11.000 en la provincia. La mayor caída se percibe en los centros públicos, mientras que los estudiantes de la concertada crecen.

"Hoy es una mañana en la que las ciudades han cambiado su morfología, el tráfico también se nota, evidentemente, y donde niños jóvenes entran y salen en tiendas también, en papelerías esta tarde, renovando su material escolar", ha asegurado el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que ha estado en el primer día de cole de Benahadux. Son 690.000 los niños que van hoy a clase en Andalucía.

En total, son 1.700.000 los niños y jóvenes que estudian en los centros educativos de toda la comunidad autónoma. Sin embargo, como ha recordado Moreno, en los últimos ocho años hay 150.000 alumnos menos en las clases de Infantil. El reto de este curso de reducir las ratios. "A pesar de tener 150.000 alumnos menos, tenemos 7.800 profesores más que en el año 2019", ha aplaudido Moreno.