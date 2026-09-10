Las obras del metro de Sevilla transformarán la Ronda Histórica en 2027: plazos, cambios de Tussam, cortes y riesgos para la Semana Santa o el Maratón

Están llamadas a ser una de las grandes transformaciones en la ciudad próximamente. "Va a ser un follón", valoraba el alcalde esta semana. Una de las vías más importantes de Sevilla, la Ronda Histórica, va a verse alterada por completo en 2027 por la llegada de las obras del metro en su recorrido entre la calle Muñoz León y los Jardines del Valle, desde la Macarena hasta María Auxiliadora. Después, seguirán por Recaredo y Menéndez Pelayo hasta el Prado de San Sebastián, por lo que la afección a vista completa es mucho mayor incluso y será de forma complementaria. Según ha aclarado la Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía para evitar dudas sobre el calendario de obras, "los plazos previstos de los trabajos del cuarto tramo se mantienen y no afectan en absoluto a la hoja de ruta y las fechas para la finalización". Por tanto, como estaba previsto, se adjudicarán de aquí a finales de 2026 y arrancarán entre esa fecha e inicios de 2027.

De hecho, actualmente Fomento tiene en proceso de adjudicación hasta tres contratos que afectan a la Ronda Histórica y que deberían resolverse próximamente: la obra del cuarto tramo, la dirección facultativa y el contrato de coordinación de las obras de los tres tramos que restan hasta Prado de San Sebastián. Estas mismas fuentes de la Consejería de Fomento aseguran que este jueves tuvo lugar la mesa de la dirección facultativa, con 12 ofertas presentadas, y en septiembre se celebrará también una nueva mesa de contratación de las obras, para analizar las ofertas presentadas por cerca de 40 empresas.

Con estos plazos, sabiendo que tienen un tiempo de ejecución de 36 meses -tres años- la estimación es que finalicen entre finales de 2029 e inicios de 2030. Se trata de obras muy complejas, con un coste de más de 164 millones de euros. Este tramo tiene una longitud superior a un kilómetro (1.064 metros) y discurre íntegramente soterrado, por una zona de elevada densidad urbana, tráfico intenso, y espacios de alto valor patrimonial como el entorno de la muralla de la Macarena. Además, incluye dos estaciones, la de la Macarena, ubicada al inicio de la calle Muñoz León, y la estación Capuchinos, situada entre las calles Maestro Quiroga y Cruz Roja. Todo conllevará a hacer una gran reorganización del tráfico, de las líneas de Tussam, e incluso a repensar recorridos de eventos extraordinarios como la Semana Santa o la Maratón de Sevilla.

Desvíos de la fase I en el transporte público por las obras de la línea 3 del metro de Sevilla en la Ronda Histórica / Consejería de Fomento

Las obras del metro afectarán al Maratón de Sevilla o la Semana Santa

Este miércoles lo confirmaba el alcalde, José Luis Sanz, poniendo el foco en una de las afecciones que podría acarrear las obras del metro y que había pasado desapercibida. El recorrido de la Maratón pasa por toda la Ronda Histórica incluso en dos direcciones, es una zona clave de la carrera. Y para el domingo 21 de febrero de 2027 las obras serán una realidad allí. "Se supone que las obras en febrero ya han llegado. Van rápido. Está contemplado", aseguraba Sanz en un desayuno informativo previo a la etapa de La Vuelta a España organizado por la Asociación de la Prensa Deportiva de Sevilla. "El recorrido está homologado, y en cualquier caso, dos meses antes se ve si hay obras" para ver qué ajustes se pueden hacer, añadía Ricardo Villena, gerente del Instituto Municipal de Deportes (IMD).

Al igual que ocurrió con las obras del tranvibús en el centro, la Semana Santa volverá a verse afectada. Y es que, teniendo en cuenta el tramo entre Muñoz León y los Jardines del Valle, antes del cruce con Doctor Relimpio, hay cuatro hermandades cuyo recorrido de 2026 entra de lleno o toca directamente el ámbito de la actuación: San José Obrero, San Pablo, Los Gitanos y La Trinidad. San Roque y Los Negritos quedan inmediatamente al sur, ya en Recaredo, por lo que también pueden quedar condicionadas por la implantación y los desvíos asociados a la obra de este tramo, aunque seguro que se ven afectadas por el siguiente, igual que San Benito y La Sed.

Desvíos de la fase II en el transporte público por las obras de la línea 3 del metro de Sevilla en la Ronda Histórica / Consejería de Fomento

Hasta 10 líneas de Tussam cambiarán su recorrido por las obras de la línea 3

Las obras conllevarán importantes cambios en el tráfico en la Ronda Histórica. "La obra del metro es verdad que cuando llegue a la Ronda -que está a punto- va a ser un follón y se intentará amortiguar cambiando líneas de transporte público, buscando alternativas de itinerario, pero va a ser un follón", explicaba José Luis Sanz en una entrevista concedida este lunes a Canal Sur Radio. El proyecto de obra del cuarto subtramo, en proceso de adjudicación, contempla todos los desvíos que se tendrán que ejecutar y las líneas de Tussam y garajes que se verán afectados dentro de una amplia superficie principalmente al norte de la Ronda Histórica.

En lo que se refiere al transporte público, el tramo afectado por las obras cuenta con un carril reservado para autobuses y taxis por sentido de circulación. El principal impacto se producirá sobre las líneas de Tussam: 1, 10, 11, 12, 15, 16, C1, C2, C3 y C4. Por ello, se plantean itinerarios alternativos que eviten la zona de obras reconduciendo el tráfico que actualmente utiliza la Ronda Histórica en sentido Este-Oeste, hacia las rondas exteriores, principalmente al eje José Díaz-Avenida de Llanes, y también a la Ronda Urbana Norte. El tráfico sentido Norte-Sur deberá utilizar la calle Torneo.

Itinerario alternativo para el transporte privado en dirección al Prado por las obras de la línea 3 del metro de Sevilla en la Ronda Histórica / Consejería de Fomento

Durante la primera fase de reposición de servicios, se mantendrán los dos sentidos de tráfico en la Ronda para el transporte público, pero implicará necesariamente la reducción de carriles y desvíos locales en sentido Barqueta-Prado de San Sebastián, y desvíos locales en el sentido opuesto. Y el acceso del transporte privado estará prohibido excepto a residentes.

Itinerario alternativo para el transporte privado en dirección al Prado por las obras de la línea 3 del metro de Sevilla en la Ronda Histórica / Consejería de Fomento

Ya en la segunda fase, se mantendrá en la Ronda Histórica un carril como mínimo en sentido de avance horario, permitiendo los accesos al centro histórico, y la circulación del transporte público, residentes y servicios de emergencias. En las principales entradas de transporte público se harán las obras en gases para mantener dicho acceso, y cuando se pueda se usarán itinerarios ya consolidados. Los autobuses afectados también podrán aprovechar paradas existentes de otras líneas o se acondicionará el espacio suprimiendo aparcamientos. Por ejemplo, se acondicionará el acceso a la Estación de Servicio REPSOL de Ronda de Capuchinos, así como los accesos a los garajes existentes en el tramo afectado por las obras y el acceso al Hospital de la Cruz Roja. A excepción de las líneas circulares (C1, C2, C3 y C4), todas tienen su entrada en la Ronda por una de las siguientes calles: Avenida de Miraflores, Carretera de Carmona. En la intersección de la calle Ronda de Capuchinos con estas dos calles se deberá adoptar la medida de ejecutar las obras en fases que permitan en todo momento el acceso a ellas.

Para el transporte privado, en dirección al Prado, en la Plaza de la Duquesa Cayetana de Alba se desvía el tráfico con destino a San Bernardo, Parque de María Luisa, Jardines de Murillo o Puerta de la Carne por las siguientes calles: Torneo, Arjona, Paseo de Colón, Paseo de las Delicias, y avenida María Luisa. Y en dirección a Recaredo, Puerta de Carmona, José Laguillo o Nervión se mantiene la ruta actual hasta la intersección con la calle San Juan de Ribera, donde se desvía el tráfico privado hacia la izquierda tomando el itinerario: San Juan de Ribera, Dr. Leal Castaños, Sor Francisca Dorotea, avenida Ronda de Pío XII, avenida de Llanes, avenida Alcalde Manuel del Valle, Tharsis, Arroyo, Gonzalo Bilbao, Recaredo. En esta última y tercera fase se compatibiliza el tráfico con la existencia de las rampas de acceso proyectadas para la excavación del túnel, y los desvíos generales para esta fase III coinciden con los definidos para la Fase I, al mantenerse un carril por sentido de circulación.