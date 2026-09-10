Turismo
El pueblo blanco de la Sierra Norte de Sevilla donde refugiarse de la nueva ola de calor: castillo del siglo XV, dehesas y noches estrelladas
La singularidad geológica del Cerro del Hierro y el valor histórico del castillo local consolidan a Constantina como uno de los destinos de referencia en la provincia de Sevilla
A pesar de que vivimos los últimos coletazos del verano, el calor sigue asediando la provincia de Sevilla. Por eso, son muchos los que buscan refugios climáticos para combatirlo. Uno de ellos es Constantina, localidad de la Sierra Norte, un lugar ideal para quienes anhelan huir de la masificación turística habitual del centro de la capital. El municipio se sitúa en pleno Parque Natural y ha sido declarado Patrimonio Histórico Cultural, gracias a una combinación única: casas blancas, un castillo del siglo XV, extensas dehesas y muchas rutas de senderismo.
Las temperaturas, habitualmente varios grados por debajo de las registradas en la capital, son otro de los alicientes que ofrece Constantina, un lugar idóneo para los amantes de la astronomía: la observación de estrellas es otro de los puntos fuertes de su oferta.
Un casco histórico de casas blancas y un castillo del siglo XV
El municipio sevillano cuenta con un casco histórico que invita a paseos tranquilos, con calles de casas blancas y casas señoriales que reflejan distintas etapas de su pasado. En lo alto, dominando todo el panorama, se levanta el Castillo de Constantina, declarado Bien de Interés Cultural en 1985. La fortaleza actual data de finales del siglo XV y fue construida por orden de Rodrigo Ponce de León, aunque sus orígenes se remontan al siglo XIV, cuando ya existía una primera fortificación en el mismo emplazamiento.
Desde el cerro donde se asienta el castillo, la vista abarca buena parte del Valle de la Osa y del propio núcleo urbano, lo que convierte el entorno en uno de los puntos de referencia del municipio tanto para vecinos como para visitantes.
Senderismo entre dehesas: de Los Castañares al Cerro del Hierro
Constantina funciona desde hace décadas como base para quienes quieren practicar senderismo en el parque natural, con rutas transitables prácticamente todo el año y rodeadas de abundante vegetación. Entre los recorridos más populares figuran Los Castañares, La Jurdana y Jibrarrayo, además de la visita al Cerro del Hierro, paraje situado cerca de la localidad vecina de San Nicolás del Puerto y muy frecuentado por su singular paisaje geológico.
Además, a dos kilómetros del núcleo urbano se encuentra la Ermita de Nuestra Señora del Robledo Coronada, patrona de Constantina, uno de los enclaves más singulares del entorno. La carretera que conduce hasta allí continúa, tras pasar junto a una base militar, hasta el que se considera el mirador más alto de la Sierra Norte de Sevilla, un punto elevado desde el que se domina visualmente toda la comarca.
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