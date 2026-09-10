SFDK anuncia una nueva gira con parada en Sevilla: fecha del concierto en el Cartuja Center y cómo comprar las entradas

SFDK, el dúo de rap sevillano formado por Zatu y Acción Sánchez, ha confirmado su regreso a los escenarios con una nueva gira internacional. El grupo actuará en Sevilla, dentro del festival Insólito el 18 de abril de 2027 en el Cartuja Center, según ha anunciado este miércoles a través de su cuenta oficial de X (@SFDKoficial). Las entradas saldrán a la venta el domingo 13 de septiembre a las 12:00 horas a través de la web oficial del festival y sfdkoficial.com.

"Vuelven SFDK", anuncia el grupo en su publicación, acompañada de un cartel promocional en el que se detallan las primeras fechas confirmadas de la gira. El regreso llega apenas unos meses después de que Zatu y Acción Sánchez recibieran la encomienda con placa de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio de manos del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en reconocimiento a toda una trayectoria musical, que supera los 30 años.

Sevilla, entre las primeras fechas de la gira

El cartel difundido por SFDK sitúa el Cartuja Center de Sevilla como una de las seis primeras paradas de esta nueva etapa internacional, que arrancará antes en Santiago de Chile, donde el dúo actuará el 5 de diciembre de 2026 en el Estadio Bicentenario de La Florida. Será el festival Insólito, de Green Cow Music, el que traiga de vuelta a SFDK a Sevilla.

Tras el pistoletazo de salida sudamericano, la gira regresará a España en la primavera de 2027 con un recorrido por varias capitales. Además de Sevilla, el calendario provisional incluye paradas en Barcelona (Sant Jordi Club, 23 de abril), Zaragoza (Sala Multiusos, 7 de mayo), Málaga (Cortijo de Torres, 15 de mayo) y Madrid (Movistar Arena, 22 de mayo). El propio cartel avisa de que se trata de "primeras fechas", por lo que se ampliará el calendario de conciertos en las próximas semanas.

Cómo comprar las entradas para el concierto de SFDK en Sevilla

Según ha confirmado el grupo, la venta general de entradas para todas las fechas anunciadas, incluida la de Sevilla, se activará el domingo 13 de septiembre a partir de las 12:00 horas del mediodía, a través de la web oficial del festival o sfdkoficial.com.

Acción Sánchez y Zatu. / Cedida

La vuelta de SFDK a Sevilla, su casa, se producirá cerca de 3 años después de que el dúo agotase todas las entradas para su concierto por el 30º aniversario en el Estadio Olímpico de La Cartuja, donde reunió a 60.000 personas el 22 de junio de 2024. Aquella cita, celebrada en un recinto de mayor aforo que el Cartuja Center, marcó un hito en la trayectoria de la formación surgida en la barriada sevillana de Pino Montano.