Qué significa "Quien fue a Sevilla, perdió su silla": el origen del refrán en el arzobispado de Alonso de Fonseca

"Quien fue a Sevilla, perdió su silla" es uno de los refranes más usados del español y significa que ausentarse de un sitio, aunque sea unos minutos, puede costar el puesto: quien se levanta de una silla y vuelve, se la encuentra ocupada por otro. El dicho circula por toda España con variantes locales (de Aragón a Jerez, de Morón al gallego Padrón) y su origen se remonta, según el relato tradicional, al reinado de Enrique IV de Castilla (1454-1474) y a una disputa entre el arzobispo de Sevilla, Alonso de Fonseca, y su sobrino por la sede hispalense.

En su sentido más literal, el refrán se emplea en una escena doméstica y cotidiana: alguien abandona la habitación un momento y, al regresar, comprueba que otra persona se ha instalado en su asiento. La respuesta está prevista por la propia tradición oral. Si el primer ocupante consigue recuperar el sitio porque quien se lo había quitado se ausenta a su vez, remata con la coletilla más extendida: "Y quien fue a Aragón, la encontró". La silla, en ese juego verbal, va y viene tantas veces como haga falta.

Un aviso sobre el empleo, el puesto y la competencia

El significado amplio del proverbio va bastante más allá del sofá o de la mesa de la cocina. La ausencia puede provocar una novedad perjudicial, y el ejemplo clásico que recogen los repertorios paremiológicos es la pérdida de un empleo. De ahí que se le atribuya una intención asertiva y disuasoria: no es solo una constatación, es un consejo. Quien ocupa una posición deseada por otros hará bien en no abandonarla.

Esa carga de advertencia explica que el refrán siga plenamente vivo. Está catalogado como muy usado y funciona igual en un despacho que en una sobremesa, sin necesidad de explicación previa.

De Sevilla a Padrón: las variantes geográficas del refrán

Pocos refranes españoles han generado tantas adiciones. La más difundida es la ya citada de Aragón, pero la lista es larga: "Quien fue a Sevilla, perdió su silla, y quien fue a Jerez, la perdió otra vez" introduce una segunda pérdida, mientras que "Quien fue a Sevilla, perdió su silla; quien fue y volvió, a garrotazos se la quitó" resuelve el conflicto por la vía expeditiva.

Otras versiones prescinden por completo de la referencia geográfica —"quien fue y volvió, la recobró" o "la encontró"— y algunas sustituyen el topónimo en función de la zona donde se emplean. En la provincia de Sevilla, Morón aporta su propia rima: "Y quien fue a Morón, perdió su sillón". La adaptación viaja incluso fuera de Andalucía, y en Galicia el dicho se reformula: "Quien fue a Padrón, perdió su sillón".

El origen: Alonso de Fonseca, su sobrino y el arzobispado de Santiago

El relato que la tradición señala como origen del refrán sitúa los hechos en el reinado de Enrique IV de Castilla, entre 1454 y 1474. Según esa versión, el arzobispado de Santiago de Compostela se concedió a un sobrino del entonces arzobispo de Sevilla, Alonso de Fonseca. La ciudad gallega atravesaba un momento revuelto, así que el sobrino planteó a su tío un intercambio: que fuera Fonseca quien marchara a Santiago para apaciguar la situación, mientras él se quedaba en Sevilla ocupando la sede del tío.

Noticias relacionadas

El acuerdo funcionó hasta que Alonso de Fonseca, pacificada Compostela, quiso regresar a Sevilla. Su sobrino se negó a devolverle la silla. Para deshacer el entuerto hicieron falta un mandamiento papal, la intervención del rey de Castilla y el ahorcamiento de algunos partidarios del sobrino. El arzobispo que se fue a Sevilla (o, más exactamente, el que se fue de Sevilla) tuvo que pelear su asiento hasta las últimas consecuencias.