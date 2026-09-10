El TSJA levanta la suspensión del contencioso-administrativo por la adjudicación de la Mina de Aznalcóllar

La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha acordado levantar la suspensión por prejudicialidad penal del recurso contencioso-administrativo por la adjudicación de la Mina de Aznalcóllar. Una vez que ya se conoce la sentencia y que fueron absueltos todos los imputados en la vía penal de este caso, ahora "dejan de concurrir las premisas que en su día justificaron la suspensión del proceso" administrativo, establece el TSJA a través de un auto adelantado por Diario de Sevilla y al que ha tenido acceso El Correo de Andalucía.

Es necesario recordar que Emerita Resources, la empresa que perdió el concurso, pidió que se suspendiera la vía contencio administrativa durante la celebración del juicio penal, resuelt a finales del pasado diciembre. Esta sentencia se encuentra recurrida, pero solo parcialmente por un tema de costas. El resto de pronunciamientos son firmes.

Cabe recordar que la Junta de Andalucía adjudicó la mina Los Frailes de Aznalcóllar a la agrupación empresarial México-Minorbis. La Audiencia de Sevilla rechazó la denuncia que formuló la empresa Emerita, que no obtuvo la adjudicación, y que derivó en la investigación de 16 personas, entre ellos funcionarios y técnicos de la Junta de Andalucía.

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Sevilla dictó en diciembre del año pasado una contundente absolución para todos los acusados al determinar que la denuncia de amaño del concurso internacional para adjudicar la mina de Aznalcóllar carecía de base jurídica y se sustentaba en una acusación "infundada" sin indicios delictivos que la justificaran.

Ahora, con este nuevo auto emitido por el TSJA se acuerda que se resuelva el recurso contencioso-administrativo presentado por Emerita, la empresa perdedora. El mismo estaba a la espera de la resolución penal. Es necesario reseñar que ya está relanzado nuevamente el proyecto para trabajar en la mina.