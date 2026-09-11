Las cifras del nuevo auditorio Rocío Jurado: 60 años de concesión, 43 millones para su reforma y más de 15.000 espectadores

Después de años de abandono, el auditorio Rocío Jurado está cerca de volver a acoger espectáculos. La Junta de Gobierno local de este viernes ha aprobado "el anteproyecto y los pliegos para la rehabilitación integral, modernización, cubrimiento y explotación", tal como han confirmado desde el Ayuntamiento de Sevilla. Un proyecto que pretende convertir este espacio "en el recinto cubierto más grande del sur de España", según ha destacado el alcalde, José Luis Sanz.

"Esta actuación se estructurará mediante una concesión demanial que no comprometerá un solo euro de dinero público", ha aclarado el propio Sanz. Así, la inversión estimada -que asciende a 43.907.629 euros "será asumida en su totalidad por la empresa que resulte adjudicataria, encargada también de la ejecución, conservación, mantenimiento y posterior reversión del recinto al Ayuntamiento".

Una vez que ambos elementos tienen el visto bueno municipal, el siguiente punto es someterlo a información pública durante 20 días y luego lanzar la licitación, para la que tienen prioridad las dos compañías promotoras de este proyecto: Provenue Gestión Instalaciones y Eventos y el Grupo Rusvel. De hecho, si al final la oferta elegida no fuera la de estas empresas, tendrían derecho de tanteo (siempre que la diferencia entre ambas no supere el 10% de la puntuación total obtenida según los criterios de adjudicación).

La intención del Gobierno local es que esta licitación salga "a finales de este año o comienzos de 2027", tal como ha precisado este viernes el alcalde de la capital andaluza. De cumplirse los plazos marcados por el Consistorio, las obras de este auditorio arrancarían por tanto a lo largo del año que viene.

El nuevo Rocío Jurado, en datos

El plan de rehabilitación y apertura de este auditorio, creado para la Exposición Universal de 1992, está lleno de cifras clave. Una de ellas, 400.000: este es el importe al que asciende el canon mínimo anual que tendrá que abonar la empresa adjudicataria al Ayuntamiento de Sevilla. Un pago que, tal como han señalado fuentes oficiales, "está sujeto a un incremento fijo acumulativo del 2% anual".

Otro número clave es el 60, correspondiente al número de años durante los que se prologará la concesión demanial. Los promotores del proyecto reclamaron un periodo de amortización de 59 años y dos meses, que finalmente se han alargado hasta los 60. Este tiempo, según resaltaron, seguiría siendo inferior al máximo de 75 años que permite la normativa aplicable para este tipo de bienes de dominio público.

Asimismo, un dato fundamental en este proyecto es el del aforo, que se elevará hasta los 15.339 espectadores. Con ello, este auditorio pasaría a convertirse en "el recinto cerrado más grande del sur del país", tal como consta en la propuesta y ha recalcado ahora el alcalde de Sevilla. Un espacio, en resumen, "multiusos, flexible y adaptativo" capaz de albergar desde grandes conciertos hasta formatos más reducidos y exclusivos.

Dentro de las mejoras se encuentra la creación de múltiples salidas para garantizar evacuaciones rápidas y seguras y la implantación de un sistema antiavalanchas que optimice la circulación del público. Asimismo, y siguiendo el modelo del Movistar Arena -cuyo promotor es el propio Provenue-, el documento estima que se crearán 1.427 empleos directos primarios, 276 indirectos secundarios y 386 inducidos.

"Frente a años de inacción, demostramos con hechos nuestra apuesta por recuperar, modernizar y poner al servicio de los sevillanos el auditorio Rocío Jurado", ha subrayado José Luis Sanz. "Saldamos una deuda histórica con el patrimonio de la ciudad y pone fin al abandono sistemático al que durante tantos años se ha condenado a este gran recinto de la Expo del 92".