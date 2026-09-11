Un centro de educación especial de Sevilla arranca el curso sin transporte escolar público: "Hay niños que no han podido ir a clase"

Hay niños que han faltado este pasado jueves al primer día de colegio. Y no porque hayan querido: simplemente, el autobús no ha pasado a recogerlos. Esto le ha ocurrido a varios alumnos con discapacidad del centro educativo concertado Ciudad San Juan de Dios, ubicado en Alcalá de Guadaíra y enfocado en educación especial. Una situación que, según padres y madres de estudiantes de esta escuela, ya sufrieron en 2023, cuando estuvieron "cerca de dos meses sin transporte escolar".

"En nuestro colegio hay 20 rutas, y nueve de ellas no han funcionado en el arranque del curso", denuncia Inmaculada López, presidenta del AMPA del Ciudad San Juan de Dios. "Desde el centro nos han comunicado que hay 54 alumnos que no han tenido su autobús. Y a pesar de que se lo hemos trasladado a la Delegación Territorial de Educación, no nos han dado ninguna explicación al respecto", apunta López.

Desde la Delegación de Educación, sin embargo, reducen el número de alumnos afectados a 24. Asimismo, explican que, al tratarse de "taxis adaptados", la contratación de este transporte "tiene bastante dificultad, porque no hay mucha disponibilidad de vehículos". "Se está haciendo todo lo posible para que esté lo antes posible, y se está trabajando en alternativas", añaden desde Educación a El Correo de Andalucía.

"No podemos ir andando a la escuela"

"Hay que tener en cuenta que el centro está en mitad de la carretera y que son alumnos de educación especial, por lo que no podemos ir andando", explica la presidenta del AMPA. "Además, hay familias que no disponen de vehículo propio o de carnet, por lo que no pueden llevar a su hijo a la escuela. En nuestro caso, con un solo coche, el día que podamos llevaremos a Hugo, y cuando no, se tendrá que quedar en casa".

Y no solo acuden alumnos de Alcalá de Guadaíra: "A este centro de educación especial van estudiantes de Morón de la Frontera, Brenes, Carmona, Dos Hermanas, La Campana… Son trayectos muy largos, donde no todas las familias tienen la facilidad de ir y recoger a sus hijos", destaca Carolina Palacios, madre de un alumno del colegio Ciudad San Juan de Dios y vecina de Sevilla Este.

"Llevamos pidiendo las rutas desde el 1 de septiembre, pero no nos las han facilitado", critica Palacios. "A mí me llamó la monitora de mi hijo la noche de antes a las 22:00 para avisarme de que sí iban a poder recogerlo, aunque otros muchos alumnos se han quedado sin ir al colegio".

"Hace poco estuvimos casi dos meses sin transporte escolar"

Este episodio, por desgracia, no es nuevo para esta comunidad educativa: "En 2023 estuvimos casi dos meses sin transporte escolar", recuerda Inmaculada López. "En todo ese tiempo reclamamos explicaciones a la Junta de Andalucía, pero nunca nos dieron ninguna. Lo único que nos comentaban entonces era que estaban trabajando en solucinar el problema", asegura. "Por eso tememos que nos veamos de nuevo otros dos meses sin autobús".