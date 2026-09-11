Una avería deja sin agua a Lora del Río: el Ayuntamiento reparte garrafas entre los vecinos

Una avería en la red de abastecimiento mantiene sin suministro de agua al núcleo urbano de Lora del Río. La incidencia se ha producido en las tuberías vinculadas a las obras de mejora que se ejecutan en la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) y ha obligado al Ayuntamiento a activar un plan de contingencia mientras continúan los trabajos para recuperar la normalidad.

El corte afecta exclusivamente al casco urbano de Lora del Río y no alcanza a El Priorato ni a Setefilla, que reciben el agua desde depósitos mediante medios mecánicos. El alcalde, Antonio Enamorado, ha asegurado que los equipos trabajan "sin descanso" y que se han puesto todos los recursos municipales a disposición del operativo. La previsión del Ayuntamiento es que el suministro pueda quedar restablecido a última hora de este viernes.

Mientras se resuelve la avería, el Consistorio mantiene el reparto de garrafas de agua potable de ocho litros por vivienda, que comenzó este jueves y continúa durante la jornada con la llegada de nuevos camiones. Los vecinos pueden recogerlas en la caseta municipal, en horario de 10.00 a 13.00 horas y de 16.00 a 21.00 horas. El dispositivo presta además especial atención a los colectivos más vulnerables y a servicios esenciales como el centro de salud, los colegios y los establecimientos de hostelería.

El alcalde ha explicado que la recuperación del servicio no es inmediata incluso después de solucionar la incidencia. El agua debe llegar primero a los decantadores, completar el proceso de potabilización en la ETAP y pasar después a los depósitos desde los que se abastece a las viviendas. Según Enamorado, cada una de estas fases requiere al menos dos horas, lo que condiciona los tiempos hasta que el agua vuelva a salir con normalidad por los grifos.

No es la primera vez que Lora del Río sufre problemas con el abastecimiento de agua. En julio de 2024, la Delegación Territorial de la Consejería de Salud en Sevilla declaró como no apta para el consumo humano el agua corriente de Lora del Río, debido a un notorio episodio de turbidez. Esta situación mantuvo a la localidad sevillana sin agua durante 27 días.

Desde aquel incidente, el Ayuntamiento, como gestor del suministro de agua, tuvo que llevar a cabo un muestreo del agua en red, con el fin de analizar el nivel de manganeso durante los dos meses siguientes a la incidencia y de trihalometanos y ácidos haloacéticos semanalmente y durante al menos un mes.