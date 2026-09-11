El Ayuntamiento de Sevilla aprueba una "macroconvocatoria" de empleo público con hasta 318 plazas

La Junta de Gobierno local celebrada este viernes ha aprobado la oferta de empleo público de 2026, tal como han informado fuentes oficiales. "Una convocatoria que supone un avance sin precedentes en el compromiso de este Gobierno municipal por el empleo público, la mejora en la prestación de servicios a los sevillanos y la estabilidad laboral", ha destacado el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz.

"Cuando llegamos hace tres años nos encontramos un Ayuntamiento abandonado en muchos sentidos, pero algo imprescindible era dotarlo de más personal para poder poner en marcha una administración eficaz", ha recalcado Sanz. "La falta de convocatorias de plazas durante el anterior mandato socialista había supuesto una pérdida de tiempo, de productividad y, en definitiva, de un peor servicio público a los vecinos".

Por todo ello, el equipo de Gobierno de José Luis Sanz ha dado luz verde a lo que han denominado como "una macroconvocatoria de empleo público". "Esta cifra supone un impulso definitivo en lo relativo a la prevención y la seguridad en la ciudad", apuntan desde el Ayuntamiento, y aclaran además que "se podrá optar a plazas de administrativos, analistas informáticos, educadores sociales o arquitectos, entre otros muchos perfiles".

Más de 300 plazas en el Ayuntamiento

De los 318 puestos aprobados por la Junta de Gobierno este viernes, "245 son de turno libre, es decir, plazas de nueva creación". "Y 73 plazas para promoción interna, porque también es necesario garantizar el derecho de la plantilla municipal a mejorar sus puestos de trabajo", han detallado fuentes municipales.

Dentro de esta macroconvocatoria, desde el Ayuntamiento destacan "100 plazas para nuevos policías locales y otras 46 para nuevos bomberos". Así, esta oferta de empleo público "es una noticia de una trascendencia vital para la ciudad de Sevilla que se prevé que será una realidad a finales de 2026".