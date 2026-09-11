Mapa Rancio
El curioso invento de unos jóvenes de El Cerezo para cuidar Sevilla que ha sorprendido a Rancio
La pequeña iniciativa de estos jóvenes pone en valor a todas esas personas que, con pequeños gestos, buscan que su ciudad sea un lugar mejor
A veces, para cuidar Sevilla no hacen falta grandes proyectos. Basta con fijarse en los pequeños detalles. Eso es precisamente lo que ha querido poner en valor Julio Muñoz Rancio durante uno de sus paseos por la ciudad, al encontrarse un curioso invento para mantener limpia la ciudad. Este descubrimiento, ubicado en la avenida Sánchez Pizjuán, junto al Hospital Macarena, se trata de una sencilla iniciativa ideada por un grupo de jóvenes de El Cerezo.
El invento en sí es un envase de detergente colocado en la calle para evitar que las colillas acaben tiradas en el suelo. "Apaga los cigarrillos aquí", puede leerse junto a varios dibujos que detallan las instrucciones de cómo utilizarlo. Una solución casera, acompañada además de un mensaje muy claro: hacer algo, por pequeño que sea, para mantener más limpio el entorno.
El propio Rancio reconoce en el vídeo que puede parecer "una tontería", pero pone el foco precisamente en lo que hay detrás del gesto. La idea, que conoció gracias al aviso de Reme Cantillo, demuestra para él la inquietud de unos chavales que sienten Sevilla como algo suyo y que buscan aportar su granito de arena para mejorarla.
Porque ahí está seguramente lo más bonito de esta curiosidad: jóvenes implicados en el cuidado de su barrio y de su ciudad con una iniciativa tan simple como efectiva. Un pequeño detalle en plena calle que Rancio celebra como ejemplo de esa Sevilla que también se construye desde abajo, paso a paso y con gestos cotidianos. ¿Habías visto algo así antes?
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