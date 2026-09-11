Las muertes por calor se disparan en Sevilla desde el año 2000: han aumentado un 175% según un informe internacional

El pasado 15 de julio murió una anciana de 81 años tras sufrir un golpe de calor en Sevilla. Solo unos días antes, falleció un hombre de 55 años natural de Cantillana por el mismo motivo. Y antes habían perdido la vida una septuagenaria en Sanlúcar la Mayor y una mujer de 59 años en la capital. Son solo varios ejemplos recientes de una realidad en aumento: los episodios fatales vinculados a las altas temperaturas en esta zona de Andalucía.

Un reciente estudio publicado en la prestigiosa revista médica The Lancet lo corrobora: las muertes vinculadas al calor en Sevilla se han incrementado en las últimas décadas. En concreto, la media de fallecimientos por cada millón de habitantes se situaba en 57,37 entre 1991 y 2000, según este informe. Por su parte, los datos registrados entre 2015 y 2024 en esta ciudad elevan la tasa hasta los 157,95.

Es decir: los fallecimientos por calor en Sevilla han crecido un 175% entre los periodos analizados por este informe, en el que han participado más de medio centenar de investigadores de España, Reino Unido, Alemania, Suiza o Italia. Y de entre las 88 ciudades españolas reflejadas en la publicación de The Lancet, la capital andaluza ocupa el puesto 27 de mayor incremento porcentual de mortalidad vinculada a esta causa.

Asimismo, el informe subraya otro elemento clave: Sevilla aparece entre las ciudades europeas con más días de calor, con entre 170 y 180 jornadas al año con estrés térmico moderado o alto. Todo ello, mientras que cuenta con una baja proporción de sombra sobre su red ciclista, al rondar el 5% del total de carril bici. En resumen: hay muchos episodios de temperaturas elevadas y pocos lugares para protegerse del sol a pie de acera.

Carril bici en la calle San Jacinto de Sevilla. / Jorge Jiménez

Córdoba, Linares y Jaén, casos aún más preocupantes

En la década de los noventa, en Córdoba hubo 73,68 muertes por cada millón de habitantes provocadas por el calor. Desde el 2015 al 2024, por su parte, la media subió hasta 243,05, registrando así una subida del 230%. Este incremento hace que la capital cordobesa esté en la undécima posición a nivel nacional en cuanto a mayor crecimiento porcentual. Y en el puesto 15, otra ciudad andaluza: Linares, que ha registrado un aumento del 207%.

Luego, en el puesto 22, está Jaén, donde estos fallecimientos han subido un 188% en el tiempo analizado por los investigadores. El estudio internacional de The Lancet también detalla que en Fuengirola, Torremolinos y Huelva se han incrementado estas muertes vinculadas al calor también en proporciones similares: un 158%, 155% y un 152%, respectivamente. El crecimiento medio a nivel de España, por cierto, está en un 95%.

Turistas en Córdoba durante una ola de calor. / Manuel Murillo

"Los efectos del calentamiento global se han acentuado"

"Los efectos negativos del calentamiento global sobre la población activa urbana europea se han acentuado con el tiempo y, aunque las ciudades están adoptando medidas de adaptación y mitigación, las limitaciones financieras y técnicas suponen obstáculos considerables a la hora de aplicar dichas medidas en casi un tercio de las ciudades encuestadas", advierte el informe, que analiza más de 800 municipios ubicados en Europa.

"Las ciudades ofrecen la oportunidad de armonizar los objetivos de mitigación y adaptación en beneficio de la salud", destaca asimismo este estudio. "Por ejemplo, la ecologización urbana, especialmente mediante el aumento de la cobertura arbórea, puede reducir la exposición al calor, lo que disminuye la demanda energética destinada a la refrigeración y las emisiones de CO₂ asociadas, además de hacer que los desplazamientos activos sean más seguros".