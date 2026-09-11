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Sucesos

Herido un motorista tras sufrir una caída en la avenida Ramón y Cajal de Sevilla

El accidente tuvo lugar este viernes por la noche a la altura de la calle Beatriz de Suabia

Archivo - Sala regional de 112 Andalucía. Imagen de archivo.

Archivo - Sala regional de 112 Andalucía. Imagen de archivo. / 112 - Archivo

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EP

SEVILLA

Un motorista ha resultado herido este viernes tras sufrir una caída en Sevilla capital, según ha informado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía. Por el momento no han trascendido más datos sobre la identidad del herido ni sobre la gravedad de sus lesiones.

El suceso tuvo lugar en torno a las 21.10 horas en la avenida Ramón y Cajal, a la altura de su confluencia con la calle Beatriz de Suabia.

Tras recibir el aviso, la sala coordinadora de emergencias activó al Centro de Emergencias Sanitarias 061 y a la Policía Local de Sevilla, cuyos efectivos se desplazaron hasta el lugar para atender el accidente.

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Por ahora se desconocen las circunstancias concretas que provocaron la caída del motorista.

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