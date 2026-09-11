José Luis Sanz estudia pedir responsabilidades a Heliopol por el montaje de los toldos del Puente de San Telmo

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha anunciado que el Ayuntamiento estudia pedir responsabilidades a la empresa Heliopol, encargada de los toldos del Puente de San Telmo, por los retrasos y sobrecostes acaecidos durante las obras comenzadas el pasado mes de enero y previstas en un inicio para el pasado mes de mayo, aunque su plazo ha sido ampliado hasta el próximo mes de octubre. En la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno local, Sanz ha afirmado que el Consistorio "está estudiando esa responsabilidad que se le puede exigir", aunque ha reconocido que "es una obra compleja".

En la misma línea ha ido Juan de la Rosa, delegado de Urbanismo, en la Comisión de Control y Fiscalización de este viernes, cargando también contra Heliopol. "La sombra en los puentes es una demanda histórica en Sevilla. El PSOE ha sido incapaz de hacerlo, y les guste o no, habrá sombra gracias a una empresa sevillana. ¿Que nos hubiera gustado que hubiese sido todo más eficaz, más eficiente y más resolutivo? Por supuesto, pero las cosas son como son. Y les guste o no, habrá sombra en el puente de San Telmo", ha asegurado.

De momento, el Ayuntamiento de Sevilla no tiene previsto romper el contrato, pero sí que existe bastante enfado con cómo se está desarrollando la obra. Por eso, como ha transmitido el alcalde, desde el Gobierno municipal se plantean dar un paso más y pedir explicaciones y responsabilidades a la empresa que está encargándose del montaje.

Obras de colocación de toldos en el puente de San Telmo durante este verano. / Rocío Ruz / Europa Press

José Luis Sanz está "indignado" y "asombrado" con el montaje de toldos en San Telmo

Este enfado con Heliopol ya lo transmitó el primer edil popular en una entrevista concedida a El Correo de Andalucía. Ante la tardanza por la instalación de las lonas, respondió: "Eso le pregunto yo a la empresa". "Pero vamos a ver, el puente de San Telmo, ¿cuántos años lleva sin toldos? Nadie se ha atrevido a ponerlos. El Puente del Cachorro tiene una estructura para sujetar los toldos. Y ahora se está haciendo en San Telmo una estructura que aguante los toldos en días de temporal", explicaba Sanz.

Según razonaba el alcalde, "la obra se ha complicado porque esa estructura no existía en ese puente, ha habido que crearla, viene desde abajo y es más complejo de lo que pueda parecer". "Yo soy el primer indignado y el primero que le pregunta a la empresa y muestra su asombro. Pido un poquito de paciencia, un poquito de comprensión, y digo que por primera vez en la historia ese puente tendrá toldos, igual que los va a tener la Avenida de la Constitución", añadía. Incluso sobre estos últimos afirmó: "No nos gustó lo que se hizo y se están estudiando otros proyectos. No fui yo el alcalde que quitó árboles de la avenida y no planificó sombras. Tendría que haber planificado un soporte y no lo pudo hacer, en eso estamos".

Continúan los trabajos para la instalación de toldos en el puente de San Telmo / Emma Rocha

Heliopol explica los motivos del retraso: "parones", falta de materiales o limitaciones de movilidad

La UTE formada por Heliopol y Azul Construcción Repair S.A. comenzaron la obra para colocar toldos en el puente de San Telmo el pasado 8 de enero. Tenía cuatro meses para terminar, según el plazo de ejecución establecido por el Ayuntamiento de Sevilla en un contrato adjudicado por 1,1 millones de euros. Sin embargo, a principios de septiembre aún sigue sin estar terminada la sombra esta conexión entre Los Remedios y el centro histórico. Y así estará al menos hasta el próximo octubre, de acuerdo a la nueva fecha tope fijada por el Gobierno local y pese a la petición de la empresa de alargar las labores incluso hasta diciembre.

La prórroga fue solicitada el pasado mes de julio hasta diciembre aunque el informe técnico de la Gerencia de Urbanismo rebajó las pretensiones de la empresa que lidera la UTE adjudicataria, Heliopol. Los argumentos que ha esgrimido Heliopol para pedir prorrogar el plazo hasta el 28 de diciembre son muchos y variados. Uno de ellos, según resume el informe de la Gerencia: "Las diferencias entre la realidad material construida en este puente respecto a la documentación disponible para la redacción del proyecto así como las dificultades propias del entorno portuario y de tráfico rodado en el que se desarrolla la obra -entre otras circunstancias- están afectando a los plazos parciales y las condiciones de ejecución previstas inicialmente".

El informe elaborado por la Gerencia de Urbanismo en respuesta a la petición de la empresa apunta también a otros factores menos técnicos que justifican el retraso en los trabajos. En primer lugar apunta a las "condiciones de acceso a las obras impuestas por Movilidad al no permitir ocupar nada más que el carril bici". También a la complejidad de trabajar con un alumbrado provisional.

Junto a esto, el informe de la dirección facultativa de la obra apunta a "los parones de Feria y Semana Santa" o incluso a las condiciones durante el evento de Netflix celebrado en el río "obligando a trasladar el acopio a la zona portuaria al sur de puente.