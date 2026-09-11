La Junta de Andalucía pide al Estado, Ayuntamiento y Diputación que aporten dinero para transformar los accesos a la Cartuja antes del Mundial de 2030

El Estadio de La Cartuja es uno de los grandes retos que tendrá que enfrentar las administraciones en los próximos años. El Estadio Olímpico será sede del Mundial de Fútbol de 2030. Por delante quedan años de trabajos de inversiones a las que ya se ha comprometido la Junta de Andalucía, aunque advierte al resto de titulares: "Espero contar con las cuatro administraciones mayoritarias, cada una en su proporción".

La Cartuja es el tercer estadio en capacidad de España, solo por detrás del Camp Nou y del Santiago Bernabéu, sin embargo, después de haber estado años en desuso, tiene múltiples necesidades. Así, las instalaciones deportivas requieren de un importante paquete de inversiones millonarias para estar a punto de cara a la cita mundialista. Todo para tener un papel clave en la Copa Mundial de Fútbol.

Imagen de la consejera de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte, Patricia del Pozo, durante la Comisión Parlamentaria. / JOAQUÍN CORCHERO - PARLAMENTO DE ANDALUCÍA / Europa Press

"Hay que renovar muchas estructuras, renovar los accesos al Estadio...", ha explicado la consejera de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte, Patricia del Pozo, al presentar los retos de su cartera de cara a la próxima legislatura en el Parlamento de Andalucía. La dirigente popular ha asegurado a los diputados que ahora vienen "unos años por delante en los que hay que invertir millonariamente dentro del Estadio".

El alcalde exige inversiones a la Junta

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, exigió a la Junta en una entrevista en El Correo de Andalucía que intervenga e invierta "15 millones de euros para acometer esa reurbanización del entorno del estadio". Sin embargo, la consejera ha aclarado que, aunque la administración autonómica invertirá dinero, no será la única: "Nosotros aportaremos el 45%, el Estado el 26,3%, la Diputación el 13% y el Ayuntamiento el 15,5%".

"La Cartuja tiene que cambiar mucho para el Mundial, porque si no cambia mucho nos quedamos sin Mundial", insistió Sanz este miércoles a preguntas de los medios para recordar que es "un compromiso personal de Juanma Moreno". Además, el alcalde puso el foco en el resto de administraciones y recordó que "lo pide la FIFA" de cara a la competición. "Es que tienen que estar", sentenció.

La última gran reforma de La Cartuja supuso la culminación de una primera fase del plan de transformación que se busca para el campo, alcanzando una capacidad de 70.000 espectadores (antes tenía 52.000). Pero la eliminación de la pista de atletismo y la ampliación del graderío con un nuevo anillo abajo fue solo el comienzo de un planning de inversión de la sociedad Estadio La Cartuja, que gestiona el espacio.

Próximos pasos a seguir

En los últimos ocho años, según las palabras de la consejera, se han realizado numerosas inversiones por valor de 20 millones de euros. "Está generando ya ingresos, dando resultados positivos", ha defendido después de recordar que, cuando el PP llegó a la presidencia de la Junta de Andalucía, "había una propuesta de derribo y estaba abandonado, después de haber supuesto una inversión multimillonaria".

El presupuesto de la Junta de 2026 contempla dar continuidad a la reforma con la inversión de un millón de euros en mejoras en la iluminación y eficiencia energética, con fondos europeos FEDER, y otros 3,5 millones para mejorar los accesos en la zona sur y oeste. Aun así, según el estudio que se elaboró pensando en acoger el Mundial la cantidad necesaria para que sea sede del mundial asciende a 119 millones de euros.

Todas estas actuaciones van encaminadas en albergar una semifinal en el Mundial de 2030. El mayor impulso a las mejoras del Estadio están previstas para 2028, cuando el Betis vuelva al Benito Villamarín. La presencia del club verdiblanco limitará los trabajos durante 2026 y la primera mitad de 2027, cuando todo repuntará y volverá a bajar a finales de 2029, una vez se acerque la disputa del campeonato.