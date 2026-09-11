Un juzgado de Sevilla investigará la muerte de un hombre de 80 años en una residencia de Alcalá de Guadaíra

El Juzgado de Instrucción de Alcalá de Guadaíra ha admitido la denuncia presentada por la familia de un varón que murió el pasado enero en una residencia de mayores de Alcalá de Guadaíra. Los familiares del fallecido consideran que desde el centro podrían haber cometido distintos delitos, entre los que se encuentran homicidio por imprudencia grave, omisión del deber de socorro y abandono de persona dependiente.

La denuncia fue interpuesta después del fallecimiento de este hombre, de 80 años, en enero. La denuncia pone de manifiesto, entre otros extremos, "la posible falta de atención adecuada, la ausencia de medidas preventivas suficientes, la eventual inobservancia de los protocolos de control y seguimiento y la presunta omisión de una actuación diligente y urgente ante el deterioro de la salud de una persona especialmente vulnerable y bajo custodia institucional".

La defensa de la familia, ejercida por el letrado penalista José Antonio Sires, cree que "la investigación deberá determinar, entre otras cuestiones, las circunstancias concretas en las que se produjo el deterioro de la salud del residente, la asistencia y vigilancia que recibió, las actuaciones realizadas por el personal del centro y si se adoptaron de manera adecuada y diligente las medidas necesarias ante su situación".

De hecho, espera que la investigación "permita conocer con precisión qué ocurrió y determinar si existieron actuaciones u omisiones que pudieran haber contribuido al fallecimiento". En la denuncia se hace referencia a un caso similar de otro centro de la misma firma en Utrera "que cuenta con una condena firme por hechos de naturaleza similar vinculados a deficiencias asistenciales".

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Sires cree que "la admisión de la denuncia y el inicio de la investigación judicial suponen un paso importante para que puedan esclarecerse las circunstancias que rodearon el fallecimiento. La familia tiene derecho a conocer la verdad de lo ocurrido y a que se determinen, con todas las garantías, las responsabilidades que pudieran existir".