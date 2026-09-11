MERCADILLO
El mercadillo de moda y arte que conquista Sevilla los domingos: repleto de ilustraciones, ropa de diseño y artesanía a buenos precios
La iniciativa ofrece a los visitantes una variada selección de artículos de decoración y piezas de coleccionismo
Los amantes de la decoración, el arte y la moda tienen una cita imprescindible en Sevilla capital el primer y tercer domingo de cada mes con el mercadillo de Los Bermejales, que llena este enclave hispalense de toda clase de ilustraciones, ropa de diseño y artículos de pequeños negocios locales a bajos precios.
Este mercadillo se celebra en la avenida de Alemania el primer domingo del mes, mientras que el tercer domingo se traslada a la avenida de Finlandia en una iniciativa que nace de los propios comercios de la zona para dar a conocer su labor y productos.
Artesanía, ilustraciones y diseño local en el mercadillo de Los Bermejales
Así, en los cerca de 60 puestos que se instalan en este mercadillo, se pueden encontrar las mejores piezas de artesanos, ilustradores, diseñadores y artistas de la localidad.
Además, el rastro acoge todo tipo de artículos de segunda mano, antigüedades y objetos de coleccionismo, con moda, muebles y juguetes, entre una amplia variedad de opciones.
Cerámica, muebles restaurados y objetos hechos a mano en Sevilla
De ese modo, en este enclave se puede encontrar desde cerámica, ilustraciones, estatuas, muebles restaurados y piezas decorativas hasta objetos hechos a mano, cosméticos y velas, entre otros.
Para los apasionados de la moda, el mercadillo de Los Bermejales ofrece ropa de diseño, calzado y complementos, tanto nuevos como de segunda mano, difíciles de encontrar en cualquier otro establecimiento.
Repostería artesanal, horario y ubicación de este rastro sevillano
Y para acompañar una completa jornada de compras, este mercadillo también ofrece distintos expositores de repostería artesanal en los que disfrutar de los mejores sabores de la zona.
Un mercadillo al que se puede llegar fácilmente en coche y en autobús urbano, y que se puede visitar el primer y el tercer domingo de cada mes en horario de 11.00 a 15.30 horas.
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