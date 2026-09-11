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La nueva área logística de Majarabique de Sevilla pone a la venta las primeras siete parcelas para empresas por más de 37 millones

Las empresas tendrán un año para desarrollar sus proyectos en el gran centro de mercancías de La Rinconada mientras se ejecuta el proyecto de urbanización de la Junta de Andalucía con una inversión de 35 millones de euros

Zona de la primera fase de Majarabique

Zona de la primera fase de Majarabique / El Correo

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Javier Alonso

Javier Alonso

Sevilla

El proyecto del gran nodo logístico de Majarabique, entre los términos municipales de Sevilla y La Rinconada, da un nuevo paso para que empiecen a operar las primeras empresas entre 2028 y 2029. Después de que la Junta de Andalucía hyaya aprobado el proyecto de urbanización de la primera fase que afecta a 57 hectáreas con una inversión de 35 millones de euros, la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, la titular de los suelos, ha puesto a la venta las siete primeras parcelas con una superficie total de 301.852 euros y un precio de partida de al menos 37 millones de euros.

Las ocho primeras parcelas que salen a la venta para el desarrollo de proyectos empresariales dentro del nuevo centro de mercancías del área metropolitana están ubicadas en las zonas afectadas por el primer proyecto de urbanización que ya se encuentra en licitación y que abarca 57 hectáreas.

Las parcelas tienen superficies que oscilan entre los 13.556 y los 129.383 metros cuadrados, la más grande. El precio de partida está fijado en la propia convocatoria en 125 euros el metro cuadrado aunque con la posibilidad de reducirlo hasta los 118 euros en caso de que se adquieran superficies de más de 50.000 metros cuadrados.

Para la selección de las empresas que llevarán a cabo los proyectos el criterio económico no será el único. Así, el importe ofertado dentro de la licitación se valorará en un 60%, la calidad del proyecto en un 15%, el volumen de inversión prevista en otro 15% y el uso previsto del transporte ferroviario en el 10% restante.

El objetivo de la Agencia de Puertos de Andalucía es que todos los proyectos empresariales estén en marcha en un plazo máximo de un año desde la firma de los contratos. Se plantea así que la implementación de estos nuevos proyectos empresariales se realice en paralelo a la fase final del proyecto de urbanización que se encuentra en licitación y que tiene prevista su finalización entre finales de 2028 y principios de 2029.

El gran proyecto de Majarabique

El proyecto de Majarabique prevé la nstalación de las futuras naves industriales y logísticas; las zonas de servicios especializados al transporte; los sistemas generales de infraestructuras, y la terminal ferroviaria de mercancías que enlazará con el puerto. La superficie de la nueva área logística será de 193,20 hectáreas cuando esté completamente desarrollada en todas sus fases -151,97 en el término municipal de La Rinconada y 41,23 en el de Sevilla-. Los terrenos se han obtenido por expropiación, con una inversión de 13 millones de euros.

En Andalucía hay cinco áreas logísticas de interés autonómico que representan 290 hectáreas. Entre ellas, el Centro de Transportes de Mercancías de Sevilla, el Centro de Transportes de Mercancías de Málaga, el Área Logística de la Bahía de Algeciras, la de Córdoba y la primera fase del Área Logística de Antequera, que cuenta con 102 hectáreas y está en funcionamiento desde 2024.

Noticias relacionadas y más

Después de años de tramitación el Plan Especial de Ordenación del Área Logística de Majarabique se aprobó en junio de 2025. Un año después, en mayo de 2026, el Consejo de Gobierno autorizó el proyecto de urbanización de la primera fase que tiene prevista su puesta en servicio entre finales de 2028 y principios de 2029. Quedan para más adelante el resto de fases del proyecto hasta alcanzar las 193 hectáreas que conforman el recinto.

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