El nuevo modelo de multas del área de bajas emisiones de Cartuja está bloqueado por falta de sistemas para detectar los episodios de alta contaminación

Sevilla no tiene los recursos técnicos para detectar la alta contaminación en La Cartuja. PP y Vox alcanzaron un acuerdo para reformar la normativa con el objetivo de eliminar las multas a vehículos con carácter general y que sólo se apliquen en días en los que haya episodios de alta contaminación. El modelo de Castellón. La nueva ordenanza está en fase de exposición pública, pero de momento sin fecha de aplicación. Hasta el momento no se ha aprobado y el gobierno municipal ha aclarado este viernes que por motivos técnicos.

La medida no busca suspender la zona de bajas emisiones, sino que está solo se active cuando se superan los índices marcados por la ley. En este momento, según ha confirmado el delegado municipal de Movilidad, Álvaro Pimentel, la media de vehículos multados al día ha bajado de 30 y se sitúa entres las 24 y 25 sanciones al día de los casi dos millones de vehículos que entran cada año en La Cartuja.

Señal de prohibición de circulación en Zona de Bajas Emisiones (ZBE). / Rocío Ruz - Europa Press / Europa Press

Desde julio de 2024, los accesos no autorizados detectados son denunciados y sancionados. Con esta medida, derivada de la ley estatal sobre Cambio Climático, no pueden acceder a las zonas delimitadas, de lunes a viernes de 7:00 a 19:00, los vehículos más contaminantes. El Ayuntamiento tiene cámaras con el fin de controlar el acceso de los vehículos contaminantes, principalmente vehículos de gasolina matriculados antes del año 2000 y de diésel anteriores al año 2006.

Vox exige acelerar el proceso

El problema radica principalmente en que el Ayuntamiento de Sevilla no está capacitado de forma técnica para esta reforma. Si bien Sevilla cuenta con un mapa estratégico de ruido, según ha detallado Pimentel, la capital "carece de estaciones de medición continua", lo impide poner en marcha esta medida. Por ello pondrán en marcha un "protocolo técnico" para conectar sus "decisiones operativas con los indicadores objetivos de la red de vigilancia de la Junta".

Pimentel ha confirmado a Vox que van a "cumplir con el acuerdo". "Estamos elaborando una ordenanza con el mayor rigor técnico para que no se sufran anulaciones judiciales", ha explicado el delegado del ramo para responder a las críticas de García Polavieja por la "lentitud" con la que se está realizándola medida. De hecho, el concejal de Vox se ha preguntado qué pasaría si su grupo no hubiera solicitado el expediente.

Pacto por los presupuestos entre PP y Vox. / Julio Muñoz / EFE

En la Comisión de Preguntas el pleno municipal, el concejal de Vox Gonzalo García de Polavieja ha recordado que "el expediente estuvo cinco meses parados" y ha pedido explicaciones al equipo de gobierno municipal. "Si lo que ha hecho en junio se hubiera hecho en enero se hubiera adelantado mucho y el mes que viene ya había sevillanos sin sanciones, ya podríamos haber terminado", ha asegurado.

El objetivo es mantener los fondos europeos

En este momento, "está a punto de terminar el periodo de estudio de las alegación". Pimentel ha defendido que están desarrollando el cambio con "un respeto absoluto al procedimiento administrativo". El procedimiento está en plazo según marca la ley y, en total, tal como ha detallado el dirigente popular, se han recibido tres alegaciones que serán resueltas.

Esta no es la única ciudad en el que ambas formaciones de derecha han firmado un texto similar. Ya lo hicieron en Castellón, donde la medida ya está en funcionamiento. Pese a esto, desde el grupo que preside el alcalde José Luis Sanz sostienen que la situación es distinta. Así, el delegado ha explicado que, a diferencia de Castellón, en Sevilla está vinculada a fondos europeos y que quieren hacerlo "bien" para no perderlos.

El proyecto eCitySevilla contempla la puesta en marcha de innovaciones en materia de TIC, movilidad y eficiencia energética en Sevilla TechPark. Promovido por la Junta, junto a Endesa y el Ayuntamiento busca transformar este enclave en un ecosistema abierto, digital, descarbonizado y autosuficiente energéticamente. Y dispone de casi 20 millones de euros procedentes de fondos europeos.