El puente de Los Remedios también tendrá toldos: el Ayuntamiento de Sevilla aprueba casi 500.000 euros para el proyecto

Los toldos se están resistiendo a llegar a la Avenida de la Constitución y el Puente de San Telmo, aunque el Gobierno de José Luis Sanz sigue apostando por las velas para combatir la sombra. Y por eso también se instalarán toldos en el Puente de Los Remedios. La Gerencia de Urbanismo lleva trabajando desde primavera en el proyecto de entoldado, en la misma línea del Puente de San Telmo, con una estructura y un modelo similar. Pero ahora, a través de la Junta de Gobierno Local, ya se ha aprobado destinar 475.000 euros al proyecto de entoldamiento y reparaciones de esta infraestructura.

Esta dotación económica forma parte de un proyecto de modificaciones presupuestarias que tendrán que pasar por el pleno del 17 de septiembre para su aprobación final por parte de los grupos políticos. "Suponen un nuevo impulso a la ejecución de obras de renovación de infraestructuras en la ciudad de Sevilla y de mejora de los servicios públicos", destacan desde el Ayuntamiento.

Esta obra, para la cual el alcalde ya cuenta con la experiencia fallida del Puente de San Telmo, será muy parecida a la se está trabajando entre la Plaza de Cuba y Puerta Jerez con una inversión de más de 1,1 millones de euros. Esta incluye la instalación de toldos sobre pórticos metálicos curvos desmontables, así como la incorporación de un nuevo sistema de iluminación. Donde sí hay lonas es sobre el Puente del Cachorro. De hecho, allí también está prevista la sustitución de los toldos tras más de treinta años de uso, dentro de una renovación integral del puente, con el reasfaltado completo de la calzada, la renovación de la pintura de los mástiles de luminarias, la mejora de la herrería y barandillas y el adecentamiento de ambos acerados.

Continúan los trabajos para la instalación de toldos en el puente de San Telmo / Emma Rocha

Además de intervenir en el puente, dentro de las modificaciones presupuestarias también se incluyen otras dos actuaciones en Los Remedios. Se afrontará la rehabilitación del edificio de viviendas de ingenieros de la antigua Fábrica de Tabacos Altadis por importe un importe 1.700.000 euros. Y se destinarán otros 350.000 euros a la rehabilitación del edificio Casa del Guarda de la antigua Fábrica de Tabacos Altadis.

El Ayuntamiento de Sevilla hará mejoras en la Avenida de Andalucía y el Parque del Turruñuelo

El primer montante de modificaciones presupuestarias se eleva a casi 5 millones de euros (4.998.048 euros), que no solo se destinarán a estas tres actuaciones en Los Remedios. Está prevista la mejora de la pavimentación de la Avenida de Andalucía, tramo comprendido entre la calle Parque Amate y la SE−30, por importe de 556.784,20 euros. También la reurbanización, ajardinamiento y nueva área infantil en la Plaza del Bajondillo, en el Casco Antiguo, por importe de 346.784,63 euros.

Además, se acometerá la reurbanización y mejora del Parque del Turruñuelo Marifé de Triana por un importe de 879.479,56 euros; la reurbanización y mejora de la accesibilidad de la Plaza de los Curtidores, en el Casco Antiguo por importe de 400.000 euros; y la mejora de la accesibilidad en itinerarios escolares del entorno del CEIP Cristóbal Colón por importe de 290.000 euros.

El alcalde de Sevilla presenta el nuevo proyecto del Turruñuelo / Ayuntamiento de Sevilla

Por otro lado, hay otras dos modificaciones que contemplan un total de 3.876.000 euros que se destinan a Tussam y Lipasam. Unos 2,7 millones de euros van a Tussam, para que los sevillanos puedan seguir beneficiándose de la bonificación y precio reducido en los bonos de viaje en el transporte público (Adhesión por parte del Ayuntamiento a las bonificaciones del Real Decreto-ley 17/2025 y mejora adicional y voluntaria del 20%).

Y 1.176.000 euros serán para Lipasam, "con el que la empresa podrá hacer frente y compensar el gasto extra que está soportando debido al desorbitado crecimiento del coste del combustible", afirman desde el Ayuntamiento. Finalmente, "para reforzar la importante apuesta por la modernización y mejora del servicio público que presta a los sevillanos el sector del taxi", otra las modificaciones presupuestarias contempla 600.000 euros destinadas a ayudas a los taxistas dentro de una nueva convocatoria de subvenciones destinadas a impulsar un sector clave para la movilidad en la ciudad.