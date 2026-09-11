Sevilla reactiva la construcción de una de las mayores plantas de residuos de España tras 10 años de parones: la inversión superará los 200 millones

Todos los residuos de Sevilla, Alcalá de Guadaíra, Dos Hermanas, Mairena del Alcor, El Viso o Carmona son tratados y separados para el reciclaje en la planta de Cónica-Montemarta gestionada por la empresa Aborgase y ubicada dentro del término municipal de Alcalá. Sin embargo, las instalaciones llevan años obsoletas y sin ninguna inversión de modernización o mejora. Desde hace una década la concesión de este servicio está caducada y todos los estudios y proyectos para intentar resolver la situación han sufrido parones o se han quedado bloqueados. Ahora, la Mancomunidad de Los Alcores ha lanzado un nuevo intento. "Esto ya no se debe parar, esta debe ser la definitiva", explica a este periódico el presidente de la Mancomunidad, José Suárez.

El trámite iniciado, por tercera vez en los últimos años, es el expediente para contratar una consultoría que se encargue de definir el nuevo proyecto de concesión administrativa para la gestión de todos los residuos de los municipios de la Mancomunidad. Una inversión de casi medio millón de euros compartida por los ayuntamientos afectados y que toma como punto de partida la finalización del actual contrato con Aborgase y el inicio de una licitación pública para un nuevo modelo. El objetivo no es renovar la actual planta. Se trata de construir una nueva, con una inversión que puede superar los 200 millones de euros y que debe concluir en una de las instalaciones más grandes del país.

"La planta está obsoleta porque hace años que sólo se realizan los gastos necesarios para mantener el servicio. El objetivo es tener unas nuevas instalaciones preparadas para el tratamiento del volumen de residuos que se reciben y para el reciclaje", explica José Suárez. La gestión estará a cargo de una empresa privada que será la encargada de ejecutar las inversiones necesarias a cambio del cobro por la gestión de los residuos. Asumirá la gestión durante 25 años.

Pese a que la actual concesión caducó en 2016 (desde entonces está en una prórroga forzosa) y las numerosas denuncias especialmente de colectivos ecologistas, los plazos para la resolución de este grave problema ambiental para Sevilla y los municipios del entorno está lejos aún de resolverse. Una vez que se adjudique el expediente que acaba de lanzar la Mancomunidad queda al menos un año para que esté listo el pliego y el modelo de la nueva planta. Y una vez que esté definido se abrirá una proceso de concesión administrativa por libre concurrencia que tardará meses. "Esperamos poder empezar las obras lo antes posible", resume el presidente de la comunidad. No será en cualquier caso antes de 2028 o 2029. Después llegarán las obras con plazos aun sin definir aunque el reto es que estén en 2030.

Todo esto si no hay nuevos recursos. El último intento de lanzar el contrato fue bloqueado por la propia empresa que mantiene la concesión que presentó un recurso que fue aceptado y obligó a replantear los pliegos administrativos. Este nuevo expediente parte con el acuerdo con Aborgase.

Las dimensiones de la planta

La planta de Cónica Montemarta atiende a una población de un millón de personas y gestiona cada año en torno a 540.000 toneladas de residuos procedentes principalmente de los municipios que forman parte de la Mancomunidad aunque no de forma exclusiva.

En estos momentos se encuentra dentro del término municipal de Alcalá de Guadaíra aunque el cambio de modelo puede derivar en su traslado. Así, el contrato de consultoría encargado recoge expresamente la posibilidad de un traslado: "Si del análisis se concluyera motivadamente que la superficie disponible resulta insuficiente o no idónea para el modelo finalmente propuesto, la consultora asesorará a la Mancomunidad sobre alternativas viables (optimización, reorganización y, en su caso, ampliación), indicando los condicionantes urbanísticos, ambientales y de disponibilidad jurídica, sin presuponer la necesidad de adquirir nuevos terrenos ni su eventual obtención (...) A tal efecto, analizará prioritariamente las superficies disponibles en el entorno y áreas anexas de la instalación actual, siempre dentro de los ámbitos cuya disponibilidad jurídica y acceso efectivo hayan sido habilitados conforme al régimen aplicable".

La nueva planta de tratamiento mecánico biológico deberá dar respuesta a una de las carencias de las actuales instalaciones: la separación de residuos y el reciclaje. Así, deberá contar con una planta de clasificación de envases, así como instalaciones específicas para residuos voluminosos, maderas o papel. Además, el objetivo es que se pueda dar un paso más en el compostaje.