La rebaja fiscal del 50% del IBI para puntos de recarga en Sevilla beneficiará a empresas y autónomos pero excluye a vecinos particulares

Las ordenanzas fiscales diseñadas por el Gobierno de José Luis Sanz para 2027 incluyen novedades que implicarán bajadas de impuestos, especialmente del IBI, y bonificaciones inexistentes hasta el momento. Una de ellas pretende incentivar que haya más infraestructuras destinadas al vehículo eléctrico. En concreto, el Ayuntamiento plantea una triple bonificación del 50% vinculada a la instalación de puntos de recarga. La reducción alcanzará al IBI en el caso de inmuebles de uso no residencial, al Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) y al Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE). La intención municipal es facilitar que estas instalaciones se multipliquen en garajes, establecimientos comerciales y empresas.

Fue Juan Bueno, el delegado de Hacienda, el que explicó este martes que con estas bonificaciones el Ayuntamiento quiere impulsar el despliegue de una red de recarga "por toda la ciudad", favoreciendo que tanto el sector empresarial y comercial como los propietarios de garajes puedan acometer la instalación con una menor carga fiscal.

Puntos de recarga de vehículos eléctricos de Endesa. / ENDESA

Cómo solicitar la bonificación en el IBI por instalar puntos de recarga de vehículos eléctricos

En el expediente al que ha tenido acceso El Correo de Andalucía, dentro de los artículos referentes al IBI, se incluye un nuevo texto en el que se habla de la bonificación para bienes inmuebles de uso no residencial en los que se instalen puntos de recarga para vehículos eléctricos. "Tendrán derecho a una bonificación del 50% de la cuota íntegra del impuesto durante el período impositivo siguiente al de la finalización de la instalación aquellos bienes inmuebles de uso principal no residencial en los que se instalen puntos de recarga para vehículos eléctricos", explica este artículo, que deja fuera a los vecinos particulares.

Se trata de una bonificación de carácter rogado, debiendo solicitarse su reconocimiento hasta el 1 de marzo, o el inmediato hábil posterior, del período impositivo en que haya de surtir efecto, acompañando la siguiente documentación:

Copia del N.I.F . del titular de la instalación

. del titular de la instalación Identificación del inmueble que es objeto de la solicitud, mediante copia del último recibo del IBI, número de referencia catastral o certificación catastral del mismo.

que es objeto de la solicitud, mediante copia del último recibo del IBI, número de referencia catastral o certificación catastral del mismo. Licencia municipal de obra o declaración responsable debidamente formalizada y documento acreditativo del pago de la tasa municipal correspondiente.

También se debe incluir documentación acreditativa de que las instalaciones para los puntos de recarga dispongan de la correspondiente homologación por la Administración competente. A dichos efectos deberá aportarse proyecto de instalación o memoria técnica de diseño de instalación, redactados por empresa instaladora para la categoría de la instalación correspondiente o por técnico titulado competente, así como certificado eléctrico de la instalación (CIE) emitido por los mismos y visado por el colegio oficial que corresponda o en su defecto justificante de habilitación técnica, en el que quede recogido que la instalación reúne los requisitos legalmente establecidos. Esta bonificación no será compatible con la aplicación de las otras bonificaciones fiscales del impuesto reguladas en la presente Ordenanza.

Un vehículo eléctrico en recarga. / Jordi Cotrina

Cómo solicitar la bonificación en el IAE por instalar puntos de recarga de vehículos eléctricos

Las ordenanzas fiscales también recogen una bonificación del 50% de la cuota municipal del impuesto para los sujetos pasivos que tributen por cuota municipal y que hayan instalado puntos de recarga para vehículos eléctricos en los locales afectos a la actividad económica, durante el período impositivo siguiente al de la finalización de la instalación.

Esta bonificación tiene carácter rogado, debiendo el sujeto pasivo instar su reconocimiento a la Agencia Tributaria de Sevilla, dentro de los dos primeros meses del período impositivo en que haya de surtir efecto, acompañando la siguiente documentación:

Copia del N.I.F. del titular de la instalación.

del titular de la instalación. Identificación del local afecto que es objeto de la solicitud , mediante copia del último recibo del IAE o número de referencia censal del mismo.

, mediante copia del último recibo del IAE o número de referencia censal del mismo. Licencia municipal de obra o declaración responsable debidamente formalizada y documento acreditativo del pago de la tasa municipal correspondiente.

Y también se requiere documentación acreditativa de que las instalaciones para los puntos de recarga dispongan de la correspondiente homologación por la Administración competente. A dichos efectos deberá aportarse proyecto de instalación o memoria técnica de diseño de instalación, redactados por empresa instaladora para la categoría de la instalación correspondiente o por técnico titulado competente, así como certificado eléctrico de la instalación (CIE) emitido por los mismos y visado por el colegio oficial que corresponda o en su defecto justificante de habilitación técnica, en el que quede expresamente recogido que la instalación reúne los requisitos legalmente establecidos.

Cómo solicitar la bonificación en el CIE por instalar puntos de recarga de vehículos eléctricos

Y finalmente, también se incluye una bonificación para construcciones, instalaciones u obras necesarias para la instalación de puntos de recarga de vehículos eléctricos. Tendrán derecho a esta bonificación del 50% de la cuota del impuesto, las construcciones, instalaciones u obras necesarias para la instalación de puntos de recarga de vehículos eléctricos. A la solicitud de la presente bonificación deberá aportarse la siguiente documentación: