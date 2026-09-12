Así es la enorme mansión que el torero Roca Rey tiene en Sevilla: una finca de 10 hectáreas a 30 minutos de la capital con su propia plaza de toros

A sus 29 años, Andrés Roca Rey se ha convertido en una de las figuras más reconocidas del mundo del toreo gracias a su esfuerzo y constancia. Y para descansar de su intensa agenda profesional, el diestro tiene en Sevilla uno de sus refugios favoritos: la mansión que ostenta en la localidad de Gerena, situada a apenas 30 minutos de la capital hispalense.

En esta localidad salpicada de los paisajes que conectan el Aljarafe, la campiña y las primeras estribaciones de Sierra Morena, Roca Rey tiene una inmensa finca de diez hectáreas en la que ha conseguido unir dos de los aspectos que marcan su día a día: el descanso y su profesión.

La Consentida, una finca de diez hectáreas en Sevilla

Se trata de 'La Consentida', una vivienda situada en Gerena que cuenta con una privilegiada ubicación repleta de naturaleza salvaje y una belleza única al estar rodeada de lomas, caminos rurales y vegetación.

Fue en 2020 cuando el torero adquirió esta vivienda, que cuenta con enormes zonas de descanso, piscina y hasta su propia plaza de toros, que le permite continuar preparándose para sus compromisos profesionales.

El refugio de Roca Rey lejos del ruido en Gerena

"Aquí no hay trajes de luces, no hay focos, no hay ruido... Solo el campo, el silencio y los recuerdos que traigo conmigo desde Lima", ha señalado Roca Rey a la revista '¡HOLA!' en un reportaje en el que ha mostrado su vivienda y ha señalado que "esta casa es mucho más que una propiedad".

De ese modo, el diestro ha afirmado: "Esta casa es un pedazo de mis raíces en tierra ajena, un espacio donde puedo soltar la presión, dejar de ser Roca Rey y volver a ser simplemente Andrés".

Arquitectura andaluza y diseño moderno: así es la finca de Roca Rey

Un lugar que se presenta como el reflejo de la propia personalidad del torero al aunar en un mismo lugar modernidad y tradición gracias a su mezcla de arquitectura andaluza y elementos de diseño más innovadores.

De ese modo, esta mansión se caracteriza por su fachada de cal blanca y un exterior de albero con tejas de barro y una verja de hierro forjado, propio de las construcciones de la arquitectura andaluza, así como una gran torre central con ventanales arqueados y distintas chimeneas instaladas por toda la vivienda.

Suelos de barro, lino y referencias taurinas

En su interior, esta mezcla entre tradición y diseño actual sigue latente en la combinación de sus suelos de barro y sus sofás de lino, sus alfombras de fibras naturales, sus butacas 'vintage' y sus muebles de madera clara con cojines de tonos ocres.

En esta vivienda, que se caracteriza por sus amplios ventanales, sus espacios abiertos y la claridad de cada estancia gracias a la entrada constante de luz natural, las referencias al mundo del toro son más que patentes, con pequeñas figuras de bronce, trofeos e, incluso, cabezas de ganado.

Zona de ocio, porche y piscina con su inicial

Y para disfrutar de las visitas de familiares y amigos, cuenta con una zona de ocio con mesa de billar, así como sofás y sillas de diseño en sus distintas estancias de descanso.

Uno de los grandes tesoros de La Consentida es su zona exterior, con un gran porche de arcos de medio punto y columnas de mármol con cortinas de rayas para evitar la mayor exposición del sol. A esto se suma su suelo de barro, las cenefas de azulejos y los muebles de hierro forjado con elementos textiles blancos.

Una piscina con la R de Roca Rey

En su espacio exterior se encuentra una enorme zona de comedor, además de una gran piscina con una característica R en el fondo como marca personal de Roca Rey, rodeada todo ello de abundante vegetación y una gran encina que aporta sombra natural.

Pero uno de los lugares más imprescindibles y queridos de Roca Rey es su ruedo privado, que usa como lugar de preparación para las grandes citas de la temporada, una plaza con diseño sencillo, una barrera baja de madera oscura y las mejores vistas del paraje que rodea la finca.

Y para contemplar las labores del diestro en la plaza, La Consentida tiene un cenador de madera con una gran mesa, sillas de diseño y una panorámica única que permite contemplar la inmensidad de esta vivienda que se ha convertido en el refugio de Roca Rey en la provincia de Sevilla.