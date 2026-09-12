El hotel del histórico edificio de la Unión y el Fénix en la Plaza Nueva fija su apertura en septiembre de 2027

Varios de los hoteles de lujo proyectados en Sevilla comenzarán a hacerse realidad tras meses de obras. La Plaza Nueva contará con tres nuevos establecimientos a medio plazo que se unirán al emblemático Hotel Inglaterra. El que ocupará el edificio de la Unión y el Fénix, en la esquina con la Avenida de la Constitución, tiene la previsión de abrir sus puertas dentro de un año, en septiembre de 2027.

Así lo ha hecho saber Vibra Hotels, compañía que operará este nuevo establecimiento y que retrasa así las previsiones iniciales, que pronosticaban la apertura unos meses antes, en Semana Santa. A su vez, ha anunciado que ha seleccionado a El Corte Inglés como socio para el suministro de mobiliario y la dotación de diferentes espacios de Fenix Sevilla by Vibra, su primer establecimiento fuera de Baleares.

Recreación del interior del hotel. / Vibra Hotels

Alianza con El Corte Inglés

"La elección responde a la voluntad de Vibra Hotels de contar con empresas de reconocida solvencia y experiencia para afrontar cada una de las fases que intervienen en la creación y puesta en marcha de sus hoteles. En este caso, la trayectoria de El Corte Inglés y su conocimiento en proyectos de gran dimensión han sido factores determinantes para su incorporación al desarrollo del nuevo establecimiento sevillano", ha señalado la empresa.

La colaboración contempla la dotación de las habitaciones, zonas comunes, recepción y áreas exteriores, además de la selección y suministro de elementos textiles y decorativos. El conjunto de estos elementos contribuirá a definir la identidad y el carácter de Fenix Sevilla by Vibra, en línea con el concepto desarrollado para el nuevo hotel.

Recreación del nuevo hotel. / Vibra Hotels

Cuatro estrellas y 113 habitaciones

Fenix Sevilla by Vibra contará con 113 habitaciones y, aunque tendrá categoría de hotel de 4 estrellas, tiene una orientación hacia el segmento premium, "además de una cuidada selección de espacios destinados tanto al alojamiento como al disfrute de huéspedes y visitantes. Entre sus principales atractivos se encuentran una piscina y bar en la azotea con vistas a la Catedral, un restaurante y espacio wellness así como espacios para reuniones", ha señalado en una nota de prensa.

“La llegada a Sevilla representa un nuevo capítulo en la trayectoria de Vibra Hotels, ampliamos nuestra presencia más allá de Baleares y trasladamos nuestra experiencia en el sector hotelero a uno de los principales destinos urbanos y culturales de España” ha declarado Antonio Domenech, CEO de Vibra Hotels. La apertura de Fenix Sevilla by Vibra supone, además, una oportunidad para desarrollar un nuevo concepto de hotel de ‘lujo discreto’ adaptado a las características y atractivos de la capital andaluza, ha abundado.

La licencia de obra se concedió en enero de 2024 después del visto bueno de la comisión provincial de Patrimonio Histórico, con condiciones específicas para mantener elementos relevantes del edificio, como la estructura de hormigón del local orientado a la calle Joaquín Guichot, la forma curvada del ojo de la escalera suroeste, y otros elementos arquitectónicos protegidos.