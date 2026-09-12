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GASTRONOMÍA

Joaquín Sánchez revela su 'truco' gastronómico para seguir en forma: "Una tostada empapada con buen aceite de oliva, jamón y huevo frito de categoría"

El exfutbolista combina una estricta rutina de gimnasio con una cuidada alimentación pautada por profesionales

Joaquín Sánchez revela su 'truco' gastronómico para seguir en forma

Joaquín Sánchez revela su 'truco' gastronómico para seguir en forma / Jose Manuel Vidal / EFE

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Sarai Bausán García

Sarai Bausán García

A pesar de los tres años que han transcurrido desde que colgase las botas, el exjugador del Real Betis Joaquín Sánchez se mantiene en plena forma física gracias a la disciplina de ejercicio que sigue a diario y los buenos hábitos de alimentación que mantiene, y que le lleva a repetir el mismo desayuno cada mañana: una tostada con jamón y huevo frito.

Así, este se ha convertido en uno de los grandes secretos del exdeportista para mantenerse en forma a sus 45 años, ya que no duda en repetir cada jornada el mismo plato: "Desayuno una tostada empapada con buen aceite de oliva virgen, unas lonchas de jamón de bellota y un huevo frito".

Deporte diario y una dieta pautada: los hábitos del exfutbolista Joaquín Sánchez

El propio Sánchez fue quien así lo afirmó en una entrevista, en la que explicó que consigue mantener su buen aspecto y condición gracias a sus largas jornadas de deporte en su gimnasio personal y a la alimentación que le pautan los profesionales.

"Tenemos una dieta muy variada. El dietista no nos prohíbe carne o gazpacho, pero sí limita las cantidades. Te puedes tomar un gazpacho, pero no tres vasos", aseguró en otra intervención.

Verdura, descanso y preparación física: el secreto de su físico

De ese modo, su dieta evita restringir alimentos, aunque sí que ha reducido la ingesta de dos productos: "Intento quitarme la bollería y el pan, y como mucha verdura".

"En esta etapa de la vida, te cuidas o te cuidas. Alimentos, trabajo, descanso y preparación, a tope", recalcó en otra entrevista el jugador, que aseguró que lo principal es combinar buenos alimentos, trabajo físico, descanso y una buena preparación.

Jamón de bellota, aceite de oliva y huevo frito, el desayuno de Joaquín Sánchez

Y para disfrutar de los mejores sabores de la tierra, Joaquín Sánchez tiene claro cuál es su desayuno favorito: "Una tostada empapada con buen aceite de oliva virgen, unas lonchas de jamón de bellota y un huevo frito de categoría. Y también, un zumo de naranja y café con leche".

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Todo esto, unido a una buena rutina de descanso y ejercicio, ha permitido que el exfutbolista se mantenga en plena forma a pesar de los tres años que lleva alejado del terreno de juego.

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