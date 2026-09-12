GASTRONOMÍA
Joaquín Sánchez revela su 'truco' gastronómico para seguir en forma: "Una tostada empapada con buen aceite de oliva, jamón y huevo frito de categoría"
El exfutbolista combina una estricta rutina de gimnasio con una cuidada alimentación pautada por profesionales
A pesar de los tres años que han transcurrido desde que colgase las botas, el exjugador del Real Betis Joaquín Sánchez se mantiene en plena forma física gracias a la disciplina de ejercicio que sigue a diario y los buenos hábitos de alimentación que mantiene, y que le lleva a repetir el mismo desayuno cada mañana: una tostada con jamón y huevo frito.
Así, este se ha convertido en uno de los grandes secretos del exdeportista para mantenerse en forma a sus 45 años, ya que no duda en repetir cada jornada el mismo plato: "Desayuno una tostada empapada con buen aceite de oliva virgen, unas lonchas de jamón de bellota y un huevo frito".
Deporte diario y una dieta pautada: los hábitos del exfutbolista Joaquín Sánchez
El propio Sánchez fue quien así lo afirmó en una entrevista, en la que explicó que consigue mantener su buen aspecto y condición gracias a sus largas jornadas de deporte en su gimnasio personal y a la alimentación que le pautan los profesionales.
"Tenemos una dieta muy variada. El dietista no nos prohíbe carne o gazpacho, pero sí limita las cantidades. Te puedes tomar un gazpacho, pero no tres vasos", aseguró en otra intervención.
Verdura, descanso y preparación física: el secreto de su físico
De ese modo, su dieta evita restringir alimentos, aunque sí que ha reducido la ingesta de dos productos: "Intento quitarme la bollería y el pan, y como mucha verdura".
"En esta etapa de la vida, te cuidas o te cuidas. Alimentos, trabajo, descanso y preparación, a tope", recalcó en otra entrevista el jugador, que aseguró que lo principal es combinar buenos alimentos, trabajo físico, descanso y una buena preparación.
Jamón de bellota, aceite de oliva y huevo frito, el desayuno de Joaquín Sánchez
Y para disfrutar de los mejores sabores de la tierra, Joaquín Sánchez tiene claro cuál es su desayuno favorito: "Una tostada empapada con buen aceite de oliva virgen, unas lonchas de jamón de bellota y un huevo frito de categoría. Y también, un zumo de naranja y café con leche".
Todo esto, unido a una buena rutina de descanso y ejercicio, ha permitido que el exfutbolista se mantenga en plena forma a pesar de los tres años que lleva alejado del terreno de juego.
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