Leo, el niño sevillano con piel de mariposa, pide salir a correr por las enfermedades raras en Sevilla: "Os espero el 4 de octubre"

Leo, el niño sevillano con piel de mariposa, ha estado en el Ayuntamiento de la capital hispalense junto al alcalde, José Luis Sanz, para presentar una iniciativa solidaria. El pequeño, que se viralizó al denunciar su enfermedad ha presentado una nueva carrera que recogerá fondos en la lucha contra las enfermedades raras. En esta primera edición, Leo ha sido el encargado de anunciar que se dedicará a la piel de mariposa.

La prueba tendrá lugar el domingo 4 de octubre dentro de la programación de la 5K Carrera Popular Nervión-San Pablo, organizada por el Ayuntamiento de Sevilla a través del Instituto Municipal de Deportes (IMD). Las inscripciones podrán realizarse a partir del 22 de septiembre mediante la web del IMD.

La presentación de esta iniciativa se ha producido durante la recepción del alcalde de Sevilla a Leo García, acompañado por profesionales de la Asociación DEBRA-Piel de Mariposa y por Antonio Pérez Toni, fisioterapeuta y creador de contenido digital especializado en el ámbito sanitario.

Demostrar el compromiso de Sevilla

El objetivo es convertir el deporte en una herramienta de sensibilización y solidaridad. La carrera busca dar visibilidad a las personas afectadas por la Piel de Mariposa y al trabajo que realizan sus familias, profesionales y entidades de apoyo. El alcalde ha señalado la importancia de que la ciudad se implique en la visibilización de las enfermedades raras y en el apoyo a las personas y familias que conviven con ellas.

José Luis Sanz ha afirmado que "Sevilla quiere estar al lado de Leo, de su familia y de todas las personas que cada día luchan contra una enfermedad rara. Leo, con tan solo 12 años, está demostrando que la capacidad de sensibilizar, de movilizar y de ayudar a los demás no tiene edad". De hecho, ha defendido que "su compromiso con la Piel de Mariposa es un ejemplo para todos nosotros".

El alcalde también ha destacado que esta iniciativa supone un paso más en el compromiso de Sevilla con la solidaridad y con la visibilización de realidades que necesitan mayor conocimiento y apoyo social. En este sentido, Sanz ha defendido que la carrera pueda convertirse en una tradición en la ciudad. "Queremos que esta primera carrera sea el comienzo de una tradición en Sevilla. El deporte tiene una enorme capacidad para unir a las personas y para convertir la solidaridad en acción", ha indicado.

Acercar a la sociedad a las enfermedades raras

Además, tanto el responsable municipal como el pequeño de 12 años han animado a la ciudadanía a participar el próximo 4 de octubre y ha señalado que la convocatoria pretende reunir a sevillanos, familias, clubes deportivos y personas interesadas en apoyar la causa.

La Asociación DEBRA-Piel de Mariposa forma parte de esta iniciativa como organización que acompaña y ayuda a las familias y personas afectadas por esta enfermedad genética poco frecuente. Durante el encuentro en el Ayuntamiento, también se ha puesto en valor el trabajo de asociaciones, profesionales sanitarios y familias para acercar a la sociedad el conocimiento sobre las enfermedades raras y las dificultades a las que se enfrentan quienes conviven con ellas.

La carrera del próximo 4 de octubre se integrará así en la 5K Carrera Popular Nervión-San Pablo, donde esta primera edición estará centrada en la Piel de Mariposa y en la visibilidad de las personas afectadas por esta enfermedad.