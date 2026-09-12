Nuevas obras en el Distrito Sur de Sevilla: Urbanismo repavimentará Carnal Ilundain

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Gerencia de Urbanismo, llevará a cabo próximamente dos actuaciones para mejorar espacios públicos del Distrito Sur: la renovación del pavimento de la calle Cardenal Ilundain y la adecuación del parque de El Plantinar, situado en la Avenida Diego Martínez Barrios. Los trabajos buscan corregir incidencias y optimizar el estado de estas zonas, con una inversión conjunta de 306.400 euros.

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha destacado que el equipo de Gobierno continúa con la puesta a punto de los pavimentos de calles y espacios públicos de la ciudad "de manera ininterrumpida".

Qué obras se realizarán en Cardenal Ilundain y El Plantinar

La actuación en la calle Cardenal Ilundain afectará al tramo principal de la vía y a los dos ramales laterales paralelos a la calle Alfonso Lasso de la Vega. El proyecto contempla el fresado o retirada de la actual capa de asfalto y su sustitución por una nueva.

Además, se incluye la reparación de 135 metros de aparcamiento en la margen derecha y la reconfiguración de cuatro pasos de peatones que, según el Ayuntamiento, no están bien resueltos ni cumplen con la normativa vigente de accesibilidad. Esta intervención cuenta con un presupuesto de 176.300 euros y un plazo de ejecución aproximado de tres meses.

La segunda actuación se desarrollará en la zona ajardinada de la Plaza del Aljarafe, en el barrio de El Plantinar. Las obras supondrán la reposición del pavimento tanto de la zona exterior como del espacio interior al vallado del parque.

El proyecto incluye un nuevo diseño para el perímetro de los parterres, una reestructuración del vallado y la instalación de una nueva red de saneamiento para resolver los encharcamientos que provoca el funcionamiento de la actual sobre la pista deportiva anexa.

También se reforzará la iluminación con una nueva columna con luminaria. Esta intervención tiene un presupuesto de 130.100 euros y un plazo de ejecución estimado de alrededor de cuatro meses.

Con ambas actuaciones, el Ayuntamiento de Sevilla destina 306.400 euros a nuevas inversiones en el Distrito Sur. Según ha señalado Sanz, las obras permitirán mejorar una vía urbana como Cardenal Ilundain y un espacio verde del barrio de El Plantinar.

Más de 7,5 millones de euros en actuaciones en el Distrito Sur

El alcalde de Sevilla también ha puesto en valor el conjunto de inversiones realizadas o impulsadas en el Distrito Sur. Sanz ha señalado que el Gobierno municipal trabaja "distrito a distrito" para que los barrios cuenten con las infraestructuras que los vecinos merecen.

El Ayuntamiento cifra en más de 7,5 millones de euros invertidos en estos tres años las actuaciones desarrolladas en este distrito, donde se incluyen obras de mejora urbana, renovación de redes y actuaciones de pavimentación.

Entre ellas figuran trabajos de Emasesa para renovar redes de abastecimiento y saneamiento, como los realizados en la calle Párroco Antonio González Abato, con una inversión cercana a 500.000 euros, o la rehabilitación de la arteria de abastecimiento entre Manuel Siurot y la carretera de Utrera, con una inversión cercana a 3 millones de euros.

También se incluyen actuaciones en la calle Valparaíso, donde se avanza en la renovación de la red de saneamiento, y la reurbanización de la calle Juan Pablos, donde se habilitan una veintena de nuevas plazas de aparcamiento.