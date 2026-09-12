Estas son las cinco exposiciones gratis que no puedes perderte estos días en Sevilla

Las altas temperaturas no terminan de abandonar Sevilla. La capital hispalense recibe cierra otra semana con un sol que aprieta y los museos y las salas de exposiciones se convierten en el sitio perfecto para huir del calor y llenarse de cultura. Una semana más, el panorama cultural de Sevilla trae un amplio abanico de opciones gratuitas con el que podrá disfrutar sevillanos y turistas.

1.'Juan Sebastián Elcano'

El Archivo Histórico de Sevilla conmemora 500 años sin Juan Sebastián Elcano con multitud de documentos de marino que consiguió dar la primera vuelta al mundo. Desde la compraventa de la nao ‘Victoria’ a la subasta de la embarcación tras haber culminado la hazaña. La exhibición podrá visitarse hasta el próximo 30 de septiembre y muestra el mapa de Asia del Theatrum Orbis Terrarum de Abraham Ortelius, de 1570, o el planisferio elaborado por Diego Ribero en Sevilla en 1529.

En Almirante Podeca 4, la exposición permanecerá abierta en horario de 9:00 a 14:00 hora de lunes a viernes hasta el 30 de septiembre y la entrada será gratuita.

2.'La belleza del conocimiento'

El Museo de Bellas artes presenta desde el mes de julio La belleza del conocimiento, una muestra donada por Enrique Carlos Martín Rodríguez que reúne 12 piezas del a colección personal de este historiador y conservador. En la exposición, que se puede visitar hasta el domingo 11 de octubre, esculturas, dibujos y pinturas de origen español, flamenco o francés que van desde el siglo XVI hasta mediados del siglo XIX.

'La Feria de Mairena'. Manuel Rodríguez Guzmán. / M. G.

El Museo, en la Plaza del Museo 9, se puede visitar los sábados de 9:00 a 21:00 y los domingos de 9:00 a 15:00. Allí también podrán conocerse de cerca el resto de obras que se exponen en la colección permanente de la institución y que narran la historia de la ciudad.

3.'Julio González. Forjar el vacío'

Por primera vez en Sevilla, la Fundación Cajasol presenta una exposición del artista catalán Julio González. Julio González. Forjar el vacío reúne una selección de obras de uno de los grandes referentes del arte contemporáneo español e internacional del siglo XX. El objetivo es que el visitante se acerque tanto a la dimensión humana como artística del creador que utilizó el hierro y la soldadura para darle un papel protagonista al vacío.

La muestra se podrá visitar del martes 16 de junio al sábado 12 de septiembre, de lunes a sábado de 11:00 a 14:00 y de 18: a 21:00 en Álvarez Quinteros 1.

4.'Maquinaciones para un decenio (años 70, siglo XX)'

El Espacio Turina muestra una recopilación de legado fotográfico del fotógrafo sevillano Pive Amador. En concreto, la exposición que se exibe en la Sala Atín Aya, realiza un recorrido por las imágenes del artista durante la década de los 70, con el objetivo de contar un relato visual de los ambientes contraculturales, musicales y sociales del tardofranquismo y la Transición. La exhibición estará disponible hasta el 20 de septiembre.

Una de las imágenes de Pive Amador recogidas en la muestra. / M. G.

La exposición se podrá visitar en la calle Laraña, 4. El espacio permanece abierto de martes a sábado de 11:00 a 14:00 y de 18:00 a 21:00. Además, los domingos y festivos podrá visitarse de 11:00 a 14:00.

5.'¿Te suena África?'

El Museo de Artes y Costumbres Populares presenta ¿Te suena África?, una muestra organizada por la Asociación Cultura y Cooperación con África El Gulmu en la que se reúnen más de tres centenares de instrumentos africanos. Se trata de un espacio interactivo en el que los visitantes podrá tocar y oír algunos de los instrumentos que se presentan.

El museo, de entrada gratuita, está en la Plaza de América 3 y se puede visitar 9:00 a 21:00, domingos y festivos de 9:00 a 15:00.