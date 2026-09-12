Susto en la Alameda: sale ardiendo un contador en la calle Peris Mencheta

Un contador ubicado en la calle Peris Mencheta, junto a la Alameda de Hércules, ha salido ardiendo este sábado por la noche. Pasadas las 22:30 horas, se han escuchado varias explosiones que venían de un contador junto al establecimiento de comida rápida El Zapatazo.

La instalación eléctrica ha salido ardiendo y las explosiones se han ido sucediendo hasta que un empleado del establecimiento ha salido con un extintor para sofocar las llamas. Se han vivido momentos de tensión durante su extinción, ya que las explosiones han continuado, aunque el empleado seguía intentando sofocar el fuego.

Una vez apagado, han podido salir todos los clientes y empleados que continuaban resguardados en el interior.

Varios testigos han llamado a los servicios de emergencia, que han llegado rápidamente para asegurar la zona y comprobar que la instalación eléctrica no genera más peligro.

Los bomberos desplegados en la zona han detallado que ha sido una incidencia sin complicaciones y no ha sido necesaria la evacuación de los edificios colindantes.

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No ha habido que lamentar heridos, por lo que no ha sido necesaria la intervención de los servicios sanitarios. La zona ha quedado asegurada para evitar que se acerquen al contador quemado