Sucesos
Susto en la Alameda: sale ardiendo un contador en la calle Peris Mencheta
Los bomberos descartaron daños mayores y la evacuación de edificios colindantes
Un contador ubicado en la calle Peris Mencheta, junto a la Alameda de Hércules, ha salido ardiendo este sábado por la noche. Pasadas las 22:30 horas, se han escuchado varias explosiones que venían de un contador junto al establecimiento de comida rápida El Zapatazo.
La instalación eléctrica ha salido ardiendo y las explosiones se han ido sucediendo hasta que un empleado del establecimiento ha salido con un extintor para sofocar las llamas. Se han vivido momentos de tensión durante su extinción, ya que las explosiones han continuado, aunque el empleado seguía intentando sofocar el fuego.
Una vez apagado, han podido salir todos los clientes y empleados que continuaban resguardados en el interior.
Varios testigos han llamado a los servicios de emergencia, que han llegado rápidamente para asegurar la zona y comprobar que la instalación eléctrica no genera más peligro.
Los bomberos desplegados en la zona han detallado que ha sido una incidencia sin complicaciones y no ha sido necesaria la evacuación de los edificios colindantes.
No ha habido que lamentar heridos, por lo que no ha sido necesaria la intervención de los servicios sanitarios. La zona ha quedado asegurada para evitar que se acerquen al contador quemado
- Dimite el alcalde socialista de Villanueva del Ariscal pese a tener mayoría absoluta: 'Prefiero dejarlo antes que convertirme en una mala persona
- La Junta de Andalucía pide al Estado, Ayuntamiento y Diputación que aporten dinero para transformar los accesos a la Cartuja antes del Mundial de 2030
- El Ayuntamiento de Sevilla aprueba una 'macroconvocatoria' de empleo público con hasta 318 plazas
- La Vuelta llega a Dos Hermanas y a Sevilla: blindaje con 650 agentes, cambios de Tussam, cortes de tráfico y miles de aficionados
- José Luis Sanz estudia pedir responsabilidades a Heliopol por el montaje de los toldos del Puente de San Telmo
- El mítico restaurante de Sevilla que ha enamorado al seleccionador español Luis de la Fuente con sus sabores de siempre: 'Nos ha convocado
- El mapa con la cerveza más fría de Sevilla: casi cuatro grados de diferencia y un ganador a -1,9 ºC
- Sevilla reactiva la construcción de una de las mayores plantas de residuos de España tras 10 años de parones: la inversión superará los 200 millones