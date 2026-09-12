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VÍDEO | Leo, el niño sevillano con piel de mariposa, pide salir a correr por las enfermedades raras en Sevilla: "Os espero el 4 de octubre"

Leo, el niño sevillano con piel de mariposa, ha estado en el Ayuntamiento de la capital hispalense junto al alcalde, José Luis Sanz, para presentar una iniciativa solidaria. El pequeño, que se viralizó al denunciar su enfermedad ha presentado una nueva carrera que recogerá fondos en la lucha contra las enfermedades raras. En esta primera edición, Leo ha sido el encargado de anunciar que se dedicará a la piel de mariposa. Más información