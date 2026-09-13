Más 200.000 estudiantes vuelven al cole esta semana en Sevilla: comienzan las clases en ESO, Bachillerato o FP

No quedan más vacaciones. Primero fueron los universitarios, luego los más pequeños y ahora ha llegado el turno de que los alumnos de Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional, Enseñanzas Artísticas y Educación Permanente de Adultos se incorporen a las aulas después de más de dos meses de descanso. En total, son más de 200.000 los alumnos que se reincorporarán el día 15 a las clases en la provincia de Sevilla.

La cuenta atrás de muchos padres ha terminado. El próximo martes será el momento en el que el resto de estudiantes sevillanos vuelvan a las aulas para comenzar el curso escolar. Según los datos de la Consejería de Educación, son 204.943 alumnos los que se incorporarán a los últimos cursos de la educación obligatoria y el resto de niveles el próximo martes.

Pese a lo alta que pueda parecer la cifra, el número es inferior al de años anteriores. Un curso más, Sevilla pierde matriculaciones debido al problema demográfico. Así, la provincia pierde uno de cada tres alumnos que pierde la escuela andaluza, un total de 11.000 estudiantes menos que los que empezaron el curso en 2025, un dato que se nota especialmente en los centros de educación pública.

Aumentan los profesores

Pese a la notable caída en el alumnado, desde la Junta de Andalucía se ha ampliado el número de profesores y maestros que atenderán a los estudiantes. Menos alumnos pero con más profesores. "Estamos convirtiendo un problema en una oportunidad", resume la consejera de Educación, Carmen Castillo. El objetivo es una mayor atención a los alumnos que se percibirá de forma especial en infantil, donde bajarán las ratios a 22 niños.

En la comunidad, el refuerzo forma parte de una incorporación de 4.309 docentes, de los que 2.096 se destinan a atender al alumnado con necesidades educativas especiales y a programas de diversidad; 1.216, a la ampliación de la Formación Profesional; 705, al refuerzo académico, especialmente en competencia matemática y lectora, y 292, a la digitalización.

Como en los últimos años, el curso empieza con un reto fundamental para padres y familias, el uso del teléfono como herramienta de aprendizaje. Mientras que hay centros en los que el móvil es un elemento fundamental en las clases y otros en los que su uso está prohibido desde el que se abren las puertas hasta que suena la campana. Desde la Consejería se ha dejado esta decisión en manos del profesorado con la confianza de que tomen la mejor decisión.

Tras los alumnos más mayores, comenzarán las clases el día 21 arrancarán las enseñanzas de idiomas y las artísticas superiores, que sumarán otros 14.668 estudiantes. En total, son 1.700.000 los niños y jóvenes que estudian en los centros educativos de toda la comunidad autónoma, 150.000 menos que los que había en 2018, cuando el PP llegó a la presidencia de la Junta de Andalucía.